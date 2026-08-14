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Един от стожерите на Формула Е се оттегля от електрическия шампионат

  • 14 авг 2026 | 12:55
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Един от стожерите на Формула Е се оттегля от електрическия шампионат

Един от стожерите в историята на Формула Е, Себастиен Буеми, ще прекрати участието си в изцяло електрическия шампионат след края на сезон 2025/26, който ще завърши с две състезания в Лондон този уикенд.

Швейцарецът се състезава във Формула Е още от първия сезон в историята на шампионата, като той спечели титлата през 2015/16. След края на настоящата кампания обаче Буеми ще се фокусира върху ангажиментите си към Тойота в Световния шампионат за издръжливост (WEC), като същевременно ще бъде съветник в отбора на Енвижън.

Така от старта на сезон 2026/27 във Формула Е, на стартовата решетка вече няма да има останал нито един пилот от зората на шампионата. В момента, освен Буеми, във Формула Е се състезава и Лукас ди Граси, който обяви по-рано тази година, че ще сложи край на своята състезателна кариера след състезанията в Лондон.

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Буеми има общо 151 състезания във Формула Е, в който е спечелил 14 победи, общо 36 подиума, 17 полпозишъна и е записал 10 най-бързи обиколки. Освен титлата си от 2015/16, швейцарецът има и три вицешампионски корони, спечелени през 2014/15, 2016/17 и 2018/19.

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Снимки: Gettyimages

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