Един от стожерите на Формула Е се оттегля от електрическия шампионат

Един от стожерите в историята на Формула Е, Себастиен Буеми, ще прекрати участието си в изцяло електрическия шампионат след края на сезон 2025/26, който ще завърши с две състезания в Лондон този уикенд.

Швейцарецът се състезава във Формула Е още от първия сезон в историята на шампионата, като той спечели титлата през 2015/16. След края на настоящата кампания обаче Буеми ще се фокусира върху ангажиментите си към Тойота в Световния шампионат за издръжливост (WEC), като същевременно ще бъде съветник в отбора на Енвижън.

Sébastien Buemi will conclude his four-season run as a race driver for the team following the London E-Prix.



However, Seb will be stepping into an Advisory and Development role!



Thank you for four incredible seasons behind the wheel, @Sebastien_Buemi. 💚 pic.twitter.com/zQM9Ejw3nc — Envision Racing (@Envision_Racing) August 13, 2026

Така от старта на сезон 2026/27 във Формула Е, на стартовата решетка вече няма да има останал нито един пилот от зората на шампионата. В момента, освен Буеми, във Формула Е се състезава и Лукас ди Граси, който обяви по-рано тази година, че ще сложи край на своята състезателна кариера след състезанията в Лондон.

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Буеми има общо 151 състезания във Формула Е, в който е спечелил 14 победи, общо 36 подиума, 17 полпозишъна и е записал 10 най-бързи обиколки. Освен титлата си от 2015/16, швейцарецът има и три вицешампионски корони, спечелени през 2014/15, 2016/17 и 2018/19.

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Снимки: Gettyimages