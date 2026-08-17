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Трима пилоти напускат отборите си във Формула Е, пазарът на пилоти се оживява

  • 17 авг 2026 | 16:19
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Трима пилоти напускат отборите си във Формула Е, пазарът на пилоти се оживява

Трима пилоти от Формула Е официално напускат настоящите си отбори след финала на сезона в неделя, което дава начало на интензивни промени на пилотския пазар.

Раздялата на Норман Нато с Нисан и напускането на Максимилиан Гюнтер от DS Пенске бяха потвърдени, с което „щурият сезон“ във Формула Е е напът да започне с пълна сила. Също така, Мич Еванс си тръгва от Ягуар и точно той ще е най-важната фигура на пазара на пилоти в предстоящата пауза. Други две звезди: Лукас ди Граси и Себастиен Буеми пък напускат световния шампионат, след като години наред бяха сред символите на състезанията с електрически болиди.

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Напускането на Нато от Нисан се очакваше през по-голямата част от кампанията. За втори пореден сезон той не успя да подкрепи достатъчно Оливър Роуланд и японския производител в битката при конструкторите.

Французинът завърши на предпоследно място в шампионата при пилотите със скромните 20 точки – със 117 по-малко от съотборника си Роуланд. Виктор Мартенс е сочен за фаворит за партньор на Роуланд през следващия сезон.

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Нато напуска Формула Е, за да търси нови предизвикателства, като шефът на Нисан Томазо Волпе потвърди раздялата след финала в Лондон.

„Искам да използвам възможността да благодаря от сърце на Норман, който беше огромна част от нашия проект в ерата на болидите от Поколение 3 - заяви Волпе. - Той беше с нас в три от последните четири години и донесе първия подиум за отбора на Нисан във Формула Е през Сезон 9. Той беше в основата на успехите ни благодарение на своята отдаденост и упорита работа както на пистата, така и извън нея. Желаем му всичко най-добро.“

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Що се отнася до Гюнтер, според информация на The Race германецът ще се присъедини към Енвижън за началото на следващия сезон. Миналата седмица Енвижън обяви напускането и на двамата си пилоти – Себастиен Буеми и Джоел Ериксон, като там се освободиха две места.

Сезон 12 беше слаб за Гюнтер, който в понеделник обяви в социалните мрежи раздялата си с DS Пенске.

„Лондон беше последният ми състезателен уикенд с DS Пенске. Два сезона, много незабравими моменти, победи, полпозишъни и предизвикателства, които преодоляхме заедно. Много съм благодарен на всички в отбора за тяхната отдаденост и принос, но най-вече за близките отношения, които се развиха по пътя. Това беше страхотна глава в моята кариера. Ерата Поколение 4 ни очаква и съм наистина развълнуван за това, което предстои", написа Гюнтер.

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