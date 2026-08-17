Грандиозен скандал след втората титла на Верлайн във Формула Е

Сезонът във Формула Е приключи вчера с втората световна титла на Паскал Верлайн в състезанията с електрически болиди и с грандиозен скандал за начина, по който германецът стана шампион.

В хода на решителното състезание вчера Верлайн се удари на пистата със съперника си за титлата Джейк Денис, а целият уикенд в Лондон мина под сянката на заповеди от бокса и тактически капани, поне в битката в челото.

Инфарктен финал в Лондон и втора титла във Формула Е за Паскал Верлайн

Денис заяви, че Верлайн е спечелил „срамно“ титлата, но противоречивите действия започнаха още в събота.

В последния квалификационен дуел Нико Мюлер върна газта, за да осигури полпозишъна на съотборника си Верлайн, който след това доминира съботната надпревара от първа позиция на старта. В същото това състезание Мюлер успя да задържи зад себе си Мич Еванс, като така Верлайн мина пред Еванс и Денис в битката за титлата един старт преди финала.

Паскал Верлайн спечели първото състезание в Лондон и поведе във Формула Е

Вчера обаче ситуацията се промени – съотборникът на Еванс Антонио Феликс да Коща приложи същата тактика спрямо Верлайн и започна да го бави в състезанието. Така Паскал изпадна от зоната на точките, а това означаваше титла за Денис. Но надеждите на Джейк се изпариха, след като той се удари с Верлайн в 31 обиколка.

Eriksson with a spin and collects Wehrlein and Dennis in the process! 😮



Both WEH and DEN have been able to get going again, but ERI retires. @Hankook_Sport #LondonEPrix #FormulaE pic.twitter.com/4G9BTHr4Lf — Formula E (@FIAFormulaE) August 16, 2026

„Днес изпълнихме всичко перфектно – коментира след финала вчера Денис. – Стигнахме до позиция да се борим за титлата, бяхме по-напред в точките, след това минахме назад. Паскал просто ме извади от състезанието, просто е. Мисля, че е срамно това, което видяхме днес от Паскал и Порше.

„Изненадващо е, че бяхме в позиция да победим Паскал, бяхме пред него, а той просто ме удари и ме заби в стената. След като искат да спечелят титлата по този начин, явно е, че могат. Но това се случва, когато изоставаш във финалното състезание за титлата. Съперникът ти те вади от състезанието, наказват го, но това няма значение, тъй като аз съм останал на стената.“

Самият Верлайн предрече в петък, че заповедите от бокса ще имат голямо значение във финалната битка, като съотборниците на претендентите ще се опитват да „манипулират“ резултата с мръсни маневри срещу другите пилоти.

„Пилотите наистина караха мръсно – потвърди Денис. – Формула Е не може да направи нищо по въпроса, това се случва навсякъде, където залогът е толкова висок. Ягуар трябваше да извади Порше от точките, аз трябваше да победя Паскал. Това щеше да стане, но той го спря. И двата тима имат вина за манипулиране на състезанията.

„Паскал не зави наляво в левия завой и беше неизбежно да се ударим и аз да финиширам в стената.“

В същото време Да Коща обясни, че в Ягуар вчера са повторили тактиката на Порше от събота по отношение блокирането на претендента на другия отбор за титлата. И португалецът обвини Верлайн, че умишлено е блъснал Джейк Денис.

„За мен това е ясно, това беше супер мръсно действие – коментира Да Коща. – Паскал извади Джейк умишлено от състезанието, за да вземе титлата, това е.

„Това говори ясно за действията му. Паскал направи същото спрямо мен преди две седмици в Токио, така че не съм изненадан.“

Hall of Fame radio message from

Pascal Wehrlein 🫣#FormulaE #LondonEPrix 🇬🇧 pic.twitter.com/EPn6jU3kj1 — Formula E Source (@formulaesource) August 16, 2026

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Снимки: Imago