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Фондация "Стилиян Петров" дарява медицинска апаратура за над 100 хил. евро

  • 6 юли 2026 | 13:45
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Фондация "Стилиян Петров" дарява медицинска апаратура за над 100 хил. евро

Фондация "Стилиян Петров" ще дари медицинска апаратура на стойност 111 180 евро на Комплексния онкологичен център в Бургас. Оборудването вече е поръчано, като е подбрано по предложение на лечебното заведение според най-неотложните му нужди.

Огромна е сумата, събрана от "Мача на Надеждата" в Бургас
Огромна е сумата, събрана от "Мача на Надеждата" в Бургас

Дарението включва високоспециализирана система за прецизно локализиране на съмнителни тъкани при диагностика и лечение на туморни образувания, високопрецизен полуавтоматичен микротом за изготвяне на изключително тънки тъканни срезове, използван в хистопатологията и анатомичната патология, както и две високотехнологични ултразвукови системи, оборудвани с трансдюсери за онкологични изследвания, софтуер за еластография, линеарен и конвексен трансдюсер.

Фланелки на Бербатов, Видич и Джо Харт в благотворителен търг на Фондация "Стилиян Петров"
Фланелки на Бербатов, Видич и Джо Харт в благотворителен търг на Фондация "Стилиян Петров"

Новата апаратура ще подпомогне по-прецизната диагностика и лечението на онкологични заболявания, като подобри възможностите на лечебното заведение и качеството на грижата за пациентите. Дарението за Комплексния онкологичен център в Бургас е част от благотворителната инициатива, която Стилиян Петров обеща след вдъхновяващия "Мач на надеждата", проведен в морския град преди месец.

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