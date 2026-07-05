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ЦСКА поздрави Стилиян Петров

  • 5 юли 2026 | 11:00
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ЦСКА поздрави Стилиян Петров

Днес бившият полузащитник на ЦСКА и легенда на българския футбол Стилиян Петров празнува своя 47-и рожден ден.

Петров носи червената фланелка в периода 1996-1999 година, като записва 64 мача и отбелязва 4 попадения. През сезон 1996/1997 г. печели шампионската титла, както и националната купа на България, записвайки "златен" дубъл. През 1999 година печели още веднъж Купата на България с ЦСКА.

Стилиян Петров на 47
Стилиян Петров на 47

Стилиян Петров държи рекорда за най-много мачове с националната фланелка на България (105), в които реализира 8 гола. Футболист №1 на България за 2003 г.

"ЦСКА желае на Стилиян Петров много здраве, щастие, късмет и успехи в личен и професионален план!", написаха от клуба.

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