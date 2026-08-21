Кийли Ходжкинсън няма да получи медал, ако спечели новия лекоатлетически турнир

Британската звезда Кийли Ходжкинсън няма да получи медал, дори и да триумфира в новия доходоносен лекоатлетически турнир. Следващият месец ще се проведе първото издание на Ultimate – състезание по лека атлетика, което ще се организира на всеки две години от Световната атлетика.

Надпреварата ще се провежда в четни години, запълвайки празнината между традиционните световни първенства и летните олимпийски игри. Тя е замислена като динамичен финал на сезона на открито с висок залог. Дебютното издание ще се състои в Будапеща от 11 до 13 септември.

Събитието може да предложи епичен сблъсък на 800 метра при жените с участието на Ходжкинсън, шампионката на Британската общност Джорджия Хънтър Бел, европейската шампионка Одри Веро, световната шампионка Лилиан Одира и Фемке Брьодерс-Бол – нидерландската звезда, която наскоро премина от 400 метра с препятствия.

Хънтър Бел разкри, че са водени разговори за събирането на петте атлетки за зрелищно бягане на 800 метра в унгарската столица, където победителката ще спечели награда от 110 000 паунда.

“Нямам търпение за това. Надявам се скоро голямата петорка да се събере. Говорим си след състезанията: “Кога ще бягаш? Трябва да се включиш в това“. Има добър състезателен дух“, сподели тя пред “Гардиън“.

Въпреки това, наред с редица впечатляващи нововъведения, на събитието няма да се раздават медали.

Вместо това участващите атлети ще получават специални жетони, а шампионът във всяка дисциплина ще вдигне трофей, “проектиран да се свързва с техния жетон за участие, за да образува цялостно произведение“.

Вместо многоетапни квалификационни кръгове с голям брой участници, индивидуалните бегови дисциплини ще бъдат ограничени до 16 атлети, техническите дисциплини до осем, а щафетите до осем отбора. Участниците ще включват действащи олимпийски и световни шампиони, победители от Диамантената лига и най-високо класираните атлети.

Създаден специално за телевизията и по-младата аудитория, всеки състезателен ден ще продължава по-малко от три часа. Фокусът ще бъде върху 28 основни дисциплини, като по-дългите дистанции като 10 000 метра и стийпълчейз са изключени.

Други нововъведения включват събитие на червен килим преди надпреварата, музикални изпълнения на живо по време на загрявката и “интервюта в стил централен корт“, които ще се излъчват на стадиона и по телевизията.

Общият награден фонд възлиза на 7,3 милиона паунда, което го прави най-доходоносното събитие в историята на леката атлетика.

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Снимки: Gettyimages