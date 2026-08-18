Ейми Хънт не се страхува от славата, ще търси съвет от Кийли Ходжкинсън

Британската лекоатлетка Ейми Хънт, която спечели безпрецедентните четири златни медала на Европейското първенство по лека атлетика през 2026 г., разкри как е отпразнувала успеха си и какви са следващите ѝ стъпки. Тя е първата атлетка в историята с подобно постижение.
Хънт триумфира в спринтовия дубъл на 100 и 200 метра, след което добави към колекцията си и златни отличия в щафетите 4х100 метра за жени и смесената щафета 4х100 метра, където Великобритания постави нов европейски рекорд. Тя не криеше амбициите си за четири титли и ги защити по впечатляващ начин, завършвайки като последен пост в смесената щафета в Бирмингам.
Постиженията на Хънт я превърнаха в популярно име във Великобритания и предизвикаха огромен интерес към нея в социалните мрежи. Спринтьорката бързо посочи към кого ще се обърне за съвет как да се справи с новопридобитата си слава.
“Вероятно ще пиша на Кийли Ходжкинсън, за да видя как тя се справя, но определено не е нещо, от което се плаша“, заяви Хънт пред “Гардиън“.
“Изобщо не се страхувам. Привилегия е да си известен като лекоатлет. Но за мен е и голям късмет, че имам толкова уединена среда.“
24-годишната атлетка призна, че празненствата ѝ в неделя са включвали шампанско и пържено пиле, а си е легнала в 4 часа сутринта. Като истински професионалист обаче, тя си е направила и масаж, за да е сигурна, че краката ѝ ще са готови за следващото състезание по-късно тази седмица.
Вниманието към британската звезда ще бъде огромно, когато тя излезе на пистата в Лозана за поредния кръг от Диамантената лига в петък, особено предвид начина, по който Хънт открито говори за своите амбиции и цели.
Ейми Хънт с четвърта европейска титла в Бирмингам след рекордно бягане на смесената щафета 4 по 100 м
“Понякога хората се страхуват да изразят амбициите си“, добави тя. “Но животът е кратък. Защо да не бъдем амбициозни? Всички си мислим тези неща, така че защо просто да не ги кажем на глас?“”Хората са привлечени от този начин на говорене – без маски, с пълна увереност и на пълни обороти. Това го има и в други спортове. Ако отиваш на финал на Уимбълдън, е очевидно, че искаш да спечелиш.“
Ейми Хънт спечели златото и на 200 метра на Европейското в Бирмингам
“В спринта трябва да си абсолютно уверен на стартовата линия. Това е несравнимо с нищо друго на тази планета. Опитвам се да стигна от точка А до точка Б възможно най-бързо и е толкова просто, но и сложно. Трябва да съм напълно убедена в себе си, в собствената си сила, скорост и методология, за да мога да съчетая всичко това в едно цяло. Защото това е много ментална игра. И да имаш това предимство от 1 или 2% увереност има значение.“
Успехите на Ходжкинсън, както и тези на Джош Кър, който счупи световния рекорд в бягането на една миля по-рано през лятото, възродиха интереса към леката атлетика.
Ейми Хънт с трето европейско злато след триумф и c щафетата 4х100
А победните бягания на Хънт само допринасят за тази популярност.
“Мисля, че това говори за възраждането и съживяването на леката атлетика през 2026 г.“, каза тя. “Невероятно е да видиш как публиката отново се влюбва в нас и как сме в умовете и сърцата на хората. От това първенство видяхме, че публиката наистина обича леката атлетика. Атлетиката се завръща с известна доза самочувствие.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages