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Иновативни промени ще съпроводят първото издание на лекоатлетическия турнир Ultimate

  • 20 авг 2026 | 18:07
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Иновативни промени ще съпроводят първото издание на лекоатлетическия турнир Ultimate

Иновативни промени ще съпроводят първото издание на лекоатлетическия турнир Ultimate Championship, който ще се проведе в Будапеща между 11 и 13 септември. Сред новостите, които са замислили от Световната атлетика, за да направят състезанието по-атрактивно за младите зрители, са избор на стартова пътека, надскачания, както и елиминация на участници в секторните дисциплини.

Участниците в спринта на 200 метра при мъжете и при жените ще провеждат драфт, с който сами ще избират в кой коридор да бягат. Редът, по който това ще се случва, ще бъде спрямо тяхното класиране в световната ранглиста, а самият драфт ще бъде излъчван ден преди полуфиналите.

Във вертикалните скокове няма да има поделяне на първото място, а между спорещите за него ще се провежда надскачане. Друга новост е въвеждането на отпадащи във всички секторни дисциплини, които не са висок скок и овчарски скок. Всички участници във финалите ще имат право на по два опита, след което право на трети и четвърти опит ще имат само първите шест в класирането. След четвъртия опит и към заключителните два ще преминават само първите четири.

Телевизионните зрители ще получат по-богато графично съдържание. С помощта на високите технологии ще бъде показвани графики с вероятност за победа и прогнозен резултат.

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Снимки: Gettyimages

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