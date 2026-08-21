Дуплантис представи официалния химн на първия турнир Ultimate Championship в Будапеща

Една от най-големите звезди в леката атлетика шведът Арманд Дуплантис издаде официалния химн на първия турнир Ultimate Championship на Световната Атлетика. Парчето, озаглавено Gold, е написано и изпълнено от световния рекордьор и двукратен олимпийски шампион в овчарския скок, като ще бъде промотирано в световен мащаб днес чрез големи стрийминг платформи, включително Spotify и Apple Music.

Песента ще бъде специалния саундтрак за дебютното първенство, което ще се проведе от 11 до 13 септември в Будапеща и ще включва най-добрите спортисти в света, състезаващи се за дял от награден фонд от 10 милиона долара.

“Написах песента, за да представя нещо, което е много по-голямо от теб самия“, коментира Дуплантис в изявление, цитирано от агенция Reuters и добави:

“Мисля, че това е, което всички ние правим, когато сме на пистата. Ние представляваме нашето семейство, нашия отбор, нашите треньори и аз обичам тази концепция.“

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Придружаващият го музикален видеоклип, заснет в Будапеща, включва кадри от цялата кариера на Мондо Дуплантис, както и участия на семейството, приятели и колеги спортисти.

Дуплантис, който е представляван от Sony Music Sweden, се занимава с музика успоредно с атлетическата си кариера и натрупа над 11 милиона стриймвания в Spotify. Той има издадени половин дузина песни, първата от които е Bop през февруари 2025-а.

26-годишният лекоатлет ще изпълни парчето Gold на живо в края на турнира Ultimate Championship.

Президентът на Световната Атлетика Себастиан Коу заяви, че събитието, което ще се провежда на всеки две години, е предназначено да покаже личностите и талантите на най-големите звезди в атлетиката на пистата и извън нея с надеждата да привлече по-млади фенове към спорта.

“Това е мащабно световно спортно първенство и беше уместно да имаме химн, който да вдъхновява нашата публика и фенове по целия свят, написан и изпълнен от един от великите“, обясни Коу.

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Снимки: Imago