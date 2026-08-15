Одри Веро спечели жестоката битка с Кийли Ходжкинсън за титлата на 800 м

Финалът на 800 метра при жените на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам неслучайно беше оставен за последна дисциплина в днешния ден на шампионата. Пред пълните трибуни на стадион “Алекзандър” очакванията за здрава битка се оправдаха на 100 процента, а златото заслужи Одри Веро. Швейцарката, която прави блестящ сезон, имаше злополучно падане в полуфиналите тук, но все пак беше допусната до финала. А там отново показа най-доброто от себе си и спечели златото с нов рекорд на шампионатите от 1:54.81 минути.

Олимпийската шампионка и световна рекордьорка на 800 м в зала Кийли Ходжкинсън направи всичко по силите си, за да зарадва сънародниците си по трибуните в Бирмингам, но в крайна сметка трябваше да се задоволи със среброто с 1:55.01 мин.

Европейската рекордьорка на 400 метра с препятствия Фемке Брьодерс-Бол спечели първо отличие в своята кариера в новата си дисциплина 800 м, като изравни националния рекорд на Нидерландия с 1:55.54 мин.

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Снимки: Gettyimages