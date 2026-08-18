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Ходжкинсън ще търси реванш срещу Веро в Цюрих

  • 18 авг 2026 | 19:35
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Кийли Ходжкинсън отново ще премери сили с Одри Веро в бягането на 800 метра на Диамантената лига в Цюрих на 27 август. Двете най-добри състезателки на 800 метра в света ще подновят своето завладяващо съперничество следващата седмица.

Ходжкинсън и Веро ще се срещнат за трети път този сезон в Цюрих в поредната глава от вълнуващата битка за надмощие в дисциплината на две обиколки. Действащата олимпийска шампионка Ходжкинсън е номер едно в света, но през този сезон остава в сянката на Веро, след като в последните години се бореше с контузии.

Одри Веро спечели жестоката битка с Кийли Ходжкинсън за титлата на 800 м
Одри Веро спечели жестоката битка с Кийли Ходжкинсън за титлата на 800 м

Британската звезда подобри националния рекорд на Диамантената лига в Стокхолм през юни, но завърши втора зад Веро, която стана третата най-бърза жена в историята с рекордно за веригата време от 1:53.98.

По-късно швейцарката подобри този рекорд в Париж, преди да победи Ходжкинсън за златото на Европейското първенство в Бирмингам миналата седмица.

След като спечели титлата от Диамантената лига в Цюрих миналия сезон, Веро ще се стреми отново да зарадва домакинската публика, изправяйки се срещу най-голямата си съперничка на “Велткласе“.

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Снимки: Gettyimages

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