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  3. Локомотив (ГО) 0:0 Несебър

Локомотив (ГО) 0:0 Несебър

  • 15 сеп 2026 | 18:30
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Локомотив (ГО) 0:0 Несебър

Локомотив (Горна Оряховица) и Несебър играят при резултат 0:0 в двубой от 9-ия кръг на Втора лига.

Към момента "железничарите" се намират в опасната зона на класирането и със сигурност ще направят всичко възможно, за да се измъкнат от нея. Гостите пък заемат осмата позиция, но разликата между двата тима е само 2 точки.

В осмата минута Максимилиян Симеонов шутира от далечно разстояние, а след рикошет в крака на противников играч, топката излезе в ъглов удар. Малко по-късно 18-годишният халф на "делфините" засече с глава центриране от десния фланг, но Генадий Ганев внимаваше и се намеси подобаващо.

В 18-ата минута Ганев се справи без особени проблеми с изстрел от дистанция на Валентин Доцев.

Локомотив (Горна Оряховица) 0:0 Несебър

Стартови състави:

Локомотив (Горна Оряховица): 1. Генадий Ганев, 4. Кристофър Ачемпонг, 26. Мариян Иванов, 3. Егор Романюк, 16. Теодор Райков, 17. Спас Георгиев, 8. Тиаго Матош, 19. Панайот Пасков, 7. Боян Рангелов, 11. Димитър Илиев, 9. Жулиян Иванов;

Несебър: 13. Мартин Шейтанов, 14. Димитър Балинов, 5. Пламен Димов, 3. Данаил Ластарджиев, 21. Стоян Пергелов, 88. Максимилиян Симеонов, 8. Виктор Кунев, 10. Валентин Доцев, 22. Рамис Исмаилов, 77. Стефан Статев, 7. Никола Гелин.

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