Гьонов: Дано Лудогорец размисли догодина

Заместник изпълнителният директор на Българския футболен съюз Добрин Гьонов говори след жребия за новия турнир на БФС и БПФЛ Купа на елита.

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"Разговорите ги започнахме преди около година. Много се коментираше темата по какъв начин можем да увеличим приходите. Надяваме се, че ще успеем да вкараме в българския футбол поне 1 милион евро, които да влязат и да бъдат разпределени", каза Гьонов.

“От Лудогорец казаха, че на този етап не желаят да участват в турнира. Надявам се догодина да размислят. Не само приходите ще бъдат мерило, дано има повече посещаемост на мачовете. Трябва да минат няколко издания, за да дадем крайна оценка на турнира. Също така трябва и клубовете да кажат”.

"На този етап за първите три години ще бъдат осем отбора. Отборите, които се класират най-напред през този сезон в първенството, ще участват в изданието следващата година. Отборите, които ще получават солидарни плащания са подписали, че ще участват в турнира", завърши Гьонов.

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