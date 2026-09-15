Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Гьонов: Дано Лудогорец размисли догодина

Гьонов: Дано Лудогорец размисли догодина

  • 15 сеп 2026 | 20:04
  • 545
  • 0

Заместник изпълнителният директор на Българския футболен съюз Добрин Гьонов говори след жребия за новия турнир на БФС и БПФЛ Купа на елита. 

Купата на Елита - "червено" дерби още на четвъртфиналите, Левски срещу Арда, размина се пловдивска битка
Купата на Елита - "червено" дерби още на четвъртфиналите, Левски срещу Арда, размина се пловдивска битка

"Разговорите ги започнахме преди около година. Много се коментираше темата по какъв начин можем да увеличим приходите. Надяваме се, че ще успеем да вкараме в българския футбол поне 1 милион евро, които да влязат и да бъдат разпределени", каза Гьонов. 

“От Лудогорец казаха, че на този етап не желаят да участват в турнира. Надявам се догодина да размислят. Не само приходите ще бъдат мерило, дано има повече посещаемост на мачовете. Трябва да минат няколко издания, за да дадем крайна оценка на турнира. Също така трябва и клубовете да кажат”.

"На този етап за първите три години ще бъдат осем отбора. Отборите, които се класират най-напред през този сезон в първенството, ще участват в изданието следващата година. Отборите, които ще получават солидарни плащания са подписали, че ще участват в турнира", завърши Гьонов. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Футбол и минифутбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

Футбол и минифутбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

  • 15 сеп 2026 | 15:43
  • 801
  • 0
Головото шоу от петия кръг при 17-годишните

Головото шоу от петия кръг при 17-годишните

  • 15 сеп 2026 | 14:30
  • 1055
  • 0
Стана ясно защо Ебонг отнесе три мача наказание, а след това то бе променено на един

Стана ясно защо Ебонг отнесе три мача наказание, а след това то бе променено на един

  • 15 сеп 2026 | 14:14
  • 13851
  • 33
Илиян Филипов изненада рожденика Петър Зехтински

Илиян Филипов изненада рожденика Петър Зехтински

  • 15 сеп 2026 | 14:09
  • 1446
  • 0
Спартак Пловдив изненада близо 1000 първокласници за първия учебен ден

Спартак Пловдив изненада близо 1000 първокласници за първия учебен ден

  • 15 сеп 2026 | 13:58
  • 936
  • 2
Босът на Пирин иска да даде акциите без финансови претенции, но не му позволяват

Босът на Пирин иска да даде акциите без финансови претенции, но не му позволяват

  • 15 сеп 2026 | 13:44
  • 1519
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Купата на Елита - "червено" дерби още на четвъртфиналите, Левски срещу Арда, размина се пловдивска битка

Купата на Елита - "червено" дерби още на четвъртфиналите, Левски срещу Арда, размина се пловдивска битка

  • 15 сеп 2026 | 19:29
  • 22215
  • 65
Лудогорец остава без треньор до часове, частен самолет го извежда от България

Лудогорец остава без треньор до часове, частен самолет го извежда от България

  • 15 сеп 2026 | 16:14
  • 39839
  • 116
България играе 1/8-финала на ЕвроВолей 2026 на 19 септември

България играе 1/8-финала на ЕвроВолей 2026 на 19 септември

  • 15 сеп 2026 | 20:38
  • 2471
  • 1
Със или без Янев, ЦСКА има играчи, с които да стане шампион, но най-важният избор тепърва предстои

Със или без Янев, ЦСКА има играчи, с които да стане шампион, но най-важният избор тепърва предстои

  • 15 сеп 2026 | 13:21
  • 25529
  • 112
Хулио Веласкес не знае да играе "селски" мачове

Хулио Веласкес не знае да играе "селски" мачове

  • 15 сеп 2026 | 13:20
  • 13732
  • 73
Орлин Атанасов в "Битката за БФБ": Нашият екип е работещ и много по-добър от този на федерацията

Орлин Атанасов в "Битката за БФБ": Нашият екип е работещ и много по-добър от този на федерацията

  • 15 сеп 2026 | 16:28
  • 9643
  • 3