Панайотов: Една нелепа грешка ни коства победата

Старши треньорът на Локомотив (Горна Оряховица) Николай Панайотов сподели мнението си след равенството с Несебър (1:1). Наставникът на "железничарите" разкри, че е доволен от представянето на своите футболисти, с изключение на ситуацията с дузпата, от която дойде изравнителния гол на "делфините".

"Колебливо първо полувреме. Контролирахме топката, но нямахме ситуации. След почивката успяхме да приберем Несебър в тяхната половина. Момчетата се стараха, не мога да бъда недоволен. Не може да допускаме такива грешки, при положение че те нямат реално голово положение. Тази нелепа грешка ни коства победата. Трябва да бъдем по-ефективни. Липсва ни малкото, за да бъдем по-успешни в наказателното поле.

Локо (ГО) и Несебър поделиха по една точка след бърза размяна на голове

Работим повече върху фаза атака. Повечето са нови момчета, лятото се събрахме и искаме да сглобим добър отбор. Момчетата се стараят много, изпълняват задачите. Тази ефективност ни е големият проблем на този етап.

Янтра също допуска изненади. Надявам се отново да покажем това желание да се надиграваме и съответно да успеем да спечелим", каза Панайотов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google