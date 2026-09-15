Косев: В такива мачове се каляват играчите

Наставникът на Несебър Мирослав Косев бе доволен от точката, която отборът спечели при визитата на Локомотив (Горна Оряховица) и равенството 1:1. Специалистът е на мнение, че в такива мачове се трупа самочувствие.

Локо (ГО) и Несебър поделиха по една точка след бърза размяна на голове

“Смените донесоха свежа кръв. Другият отбори имаше повече териториално преимущество, но ние показахме характер. Това влияе хубаво на самочувствието на отбора. Доволен съм, че не допуснахме много чисти положения пред вратата ни. В такива моменти играчите се каляват като футболисти. Опитваме се да трупаме капка по капка увереност”, каза Косев.

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