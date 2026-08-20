Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Фенове на Атлетико Мадрид обиждаха Алварес с "Кучи син"

Фенове на Атлетико Мадрид обиждаха Алварес с "Кучи син"

  • 20 авг 2026 | 09:35
  • 1361
  • 0
Фенове на Атлетико Мадрид обиждаха Алварес с "Кучи син"

Искащият да напусне Атлетико Мадрид нападател Хулиан Алварес беше обиждан от част от запалянковците на клуба по време на изминалия двубой от Ла Лига срещу Малага в сряда вечер. Аржентинецът дори не беше в групата, но фенове от определени сектори изразиха своето недоволство от него.

Чуха се скандирания “Алварес, кучи син”, придружени от освирквания по адрес на футболиста.

На въпрос за това след мача наставникът Диего Симеоне отговори по следния начин: “Изключително уважавам нашите хора”.

Както е известно, Паяка пожела да бъде пуснат в Барселона, но засега Атлетико отказва да го направи. Иначе обяснението на Чоло за отсъствието на нападателя от състава е това, че той е назад с подготовката.

Симеоне рискува много, но резервите осигуриха победен старт на Атлетико
Симеоне рискува много, но резервите осигуриха победен старт на Атлетико
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ливърпул ще се задейства за Адам Уортън след трансфера на Къртис Джоунс

Ливърпул ще се задейства за Адам Уортън след трансфера на Къртис Джоунс

  • 20 авг 2026 | 10:50
  • 1343
  • 0
В последния момент спряха Кансело за представянето в Барселона

В последния момент спряха Кансело за представянето в Барселона

  • 20 авг 2026 | 10:45
  • 462
  • 0
Моуриньо: В момента в Реал Мадрид няма място дори за Ямал

Моуриньо: В момента в Реал Мадрид няма място дори за Ямал

  • 20 авг 2026 | 10:02
  • 3427
  • 11
Официално: обърнаха домакинството в първата среща на ПСЖ в Лига 1

Официално: обърнаха домакинството в първата среща на ПСЖ в Лига 1

  • 20 авг 2026 | 09:22
  • 501
  • 0
48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

  • 20 авг 2026 | 07:22
  • 3079
  • 0
Много неизвестни в плейофите на Лига Европа

Много неизвестни в плейофите на Лига Европа

  • 20 авг 2026 | 06:59
  • 3815
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

  • 20 авг 2026 | 10:45
  • 3356
  • 4
Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

  • 20 авг 2026 | 07:30
  • 11935
  • 86
Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

  • 20 авг 2026 | 08:00
  • 4495
  • 18
Много неизвестни в плейофите на Лига Европа

Много неизвестни в плейофите на Лига Европа

  • 20 авг 2026 | 06:59
  • 3815
  • 2
48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

  • 20 авг 2026 | 07:22
  • 3080
  • 0
Барселона представи отбора, "Камп Ноу" приветства Родри с отворени обятия

Барселона представи отбора, "Камп Ноу" приветства Родри с отворени обятия

  • 19 авг 2026 | 23:17
  • 14793
  • 21