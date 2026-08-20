Фенове на Атлетико Мадрид обиждаха Алварес с "Кучи син"

Искащият да напусне Атлетико Мадрид нападател Хулиан Алварес беше обиждан от част от запалянковците на клуба по време на изминалия двубой от Ла Лига срещу Малага в сряда вечер. Аржентинецът дори не беше в групата, но фенове от определени сектори изразиха своето недоволство от него.

Чуха се скандирания “Алварес, кучи син”, придружени от освирквания по адрес на футболиста.

На въпрос за това след мача наставникът Диего Симеоне отговори по следния начин: “Изключително уважавам нашите хора”.

Както е известно, Паяка пожела да бъде пуснат в Барселона, но засега Атлетико отказва да го направи. Иначе обяснението на Чоло за отсъствието на нападателя от състава е това, че той е назад с подготовката.

Симеоне рискува много, но резервите осигуриха победен старт на Атлетико

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