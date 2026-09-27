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Клевено: Ние сме млад отбор и така се учим

  • 27 сеп 2026 | 05:45
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Клевено: Ние сме млад отбор и така се учим

Тревор Клевено говори след загубата на Франция от Полша на финала на Евроволей 2026.

Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция
Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция

Посрещачът бе в стартовия състав за сблъсъка, който се изигра пред 11 000 зрители зала "Унипол Форум" в Милано.

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„Те бяха по-постоянни, особено след първия гейм, в който смятам, че показахме страхотен волейбол.

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Заслужиха победата.

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Ние малко се загубихме в четвъртия гейм, но сме млад отбор и така се учим“, каза Клевено.

Вилфредо Леон MVP на ЕвроВолей 2026 за мъже
Вилфредо Леон MVP на ЕвроВолей 2026 за мъже
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