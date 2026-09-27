Клевено: Ние сме млад отбор и така се учим

Тревор Клевено говори след загубата на Франция от Полша на финала на Евроволей 2026.
Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция
Посрещачът бе в стартовия състав за сблъсъка, който се изигра пред 11 000 зрители зала "Унипол Форум" в Милано.
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„Те бяха по-постоянни, особено след първия гейм, в който смятам, че показахме страхотен волейбол.
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Заслужиха победата.
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Ние малко се загубихме в четвъртия гейм, но сме млад отбор и така се учим“, каза Клевено.