Никола Гърбич след триумфа: Понякога се чувствам като фен, защото играчите ми вършат невероятни неща

Селекционерът на Полша Никола Гърбич поздрави играчите си за спечелената европейска титла. Поляците надиграха на финала в Милано Франция с 3:1 и защитиха европейския си трон.

“Понякога се чувствам като фен, защото играчите ми вършат невероятни неща. Трябва да ги поздравя за всичко, което направиха на терена. За подхода и манталитета, които демонстрираха, както и за професионализма им. Те винаги дават всичко от себе си, за да печели отборът. Изключително горд съм, че съм треньор на този тим”, коментира старши треньорът на Полша Никола Гърбич след успеха, цитиран от официалния сайт на Европейската волейболна централа.

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Снимки: Imago