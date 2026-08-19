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Ясен е съставът на България за Евроволей 2026

  • 19 авг 2026 | 14:14
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Излизане от групата на Европейското първенство е първата цел на женския национален отбор на България, каза треньорът Марчело Абонданца. Състезателките ни заминаха към чешкия град Бърно с полет за Виена. Българките са в група с домакина Чехия, Украйна, Австрия, Сърбия и Гърция.

Микаела Стоянова: Целта е да излезем от групите, силите са изравнени
Микаела Стоянова: Целта е да излезем от групите, силите са изравнени

„Мисля, че по-добра атмосфера не сме имали досега – каза Абонданца. - Отборът ни е млад. Само две състезателки са участвали на Европейско първенство. Ще бъда доволен, ако успеем да минем груповата фаза.“

Марчело Абонданца: Климатът е страхотен, но ни липсват опит и качество
Марчело Абонданца: Климатът е страхотен, но ни липсват опит и качество

„Отпадането от Лигата на нациите беше много неприятно, но в никакъв случай не е понижило духа в отбора ни – добави Микаела Стоянова. - Искаме да излезем от групата. Много е важно да спечелим първия ни мач срещу Украйна.“

Нашите стартират турнира срещу украинките в петък от 18 часа българско време. Два дни по-късно се изправяме срещу Гърция по същото време. Третият ни двубой е срещу Сърбия от 21 часа на 24 август. Следва среща с Австрия на 26 август от 18 часа и завършваме груповата фаза срещу домакините на 27-и от 21 часа. Първите четири отбора продължават напред.

Съставът на България за Европейското първенство:

Разпределителки:

Маргарита Гунчева

Лора Славчевa

Диагонали:

Микаела Стоянова

Ива Дудова

Централни блокировачки:

Елена Коларова

Боряна Ангелова

Мария Кривошийска

Кая Николова

Посрещачки:

Александра Миланова

Цветелина Илиева

Емилета Рачева

Моника Кръстева

Либера:

Жана Тодорова

Мила Пашкулева

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