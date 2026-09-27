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Бартломией Болаж: Изиграхме страхотен мач срещу наистина труден съперник, който ни създаде проблеми

  • 27 сеп 2026 | 05:11
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Бартломией Болаж: Изиграхме страхотен мач срещу наистина труден съперник, който ни създаде проблеми

Полският диагонал Бартломией Болаж говори след триумфа на родината си на Евроволей 2026. Късно снощи Полша надви с 3:1 (31:29, 25:19, 20:25, 25:16) тима на Франция в много силен финал.

Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция
Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция

„Чувството е невероятно.

Томаш Форнал: След най-лошия си момент се върнахме
Томаш Форнал: След най-лошия си момент се върнахме

Изиграхме страхотен мач срещу наистина труден съперник, който ни създаде проблеми.

Андреа Джани: Виждам отправна точка за отбор, който може само да расте
Андреа Джани: Виждам отправна точка за отбор, който може само да расте

Искам да благодаря на нашите фенове, които пътуват по целия свят, за да ни подкрепят, а атмосферата и тази вечер беше страхотна.

Вилфредо Леон MVP на ЕвроВолей 2026 за мъже
Вилфредо Леон MVP на ЕвроВолей 2026 за мъже

Прекрасно е да спечелиш такова състезание и да се класираш за Олимпиадата в такава обстановка“, каза Болаж.

Клевено: Ние сме млад отбор и така се учим
Клевено: Ние сме млад отбор и така се учим
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