Микаела Стоянова: Целта е да излезем от групите, силите са изравнени

Женският национален отбор по волейбол на България замина за Чехия за участието си на Евроволей 2026. „Лъвиците“ са в група B заедно с тимовете на домакините, Сърбия, Украйна, Гърция и Австрия. Българките започват участието си на 21 август с двубой срещу Украйна, след което предстоят срещите с Гърция, Сърбия, Австрия и Чехия.

Марчело Абонданца: Климатът е страхотен, но ни липсват опит и качество

На летището преди излитането диагоналът на националките Микаела Стоянова сподели очакванията си за предстоящия шампионат и категорично заяви, че основната цел пред отбора е прескачането на груповата фаза.

„Първо и най-важно е да излезем от групите, да се представим по най-добрия начин, да покажем по-добра игра от тази в Лигата на нациите. Това е, гоним първата цел, а тя е да излезем от групите.“

„Силите са изравнени и всичко зависи от нас. Смятам, че сме наравно с повечето отбори в тази група, естествено има и такива, които са по-силни. Срещу тях трябва да се борим и да покажем най-добрата си игра", заяви Стоянова.

Тя се върна и към представянето в Лигата на нациите, като отбеляза, че трудният период е донесъл допълнителна мотивация на състезателките за доказателство на международното поле.

„Лигата на нациите ни се отрази тежко, но мотивиращо да покажем по-добро лице следващата година. Не успяхме да затвърдим това, което показахме предни години, но това отпадане не ни накара да се откажем. По-скоро ни мотивира да се представим още по-добре догодина в Златната лига и да докажем, че можем да се върнем там.“

България допусна втора поредна загуба с 0:4 от Нидерландия в контрола преди Евроволей 2026

Относно колективния дух и ролята си в състава, Микаела Стоянова бе категорична, че отборът стои над индивидуалните показатели.

„Мога да кажа, че за победа целият отбор е нужен. Дори като нападател да направя най-много точки, аз няма да успея без отбора. Това е най-важното – самият отбор.“

„Със сигурност има голяма разлика да играеш в голям отбор и това да играеш тук, в България. Самото ниво, на което състезателките се представят, е различно. Всяка една може да даде от себе си и опита, който има, и да помогне на отбора", завърши състезаващата се в Италия родна националка.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов