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  3. Марчело Абонданца: Климатът е страхотен, но ни липсват опит и качество

Марчело Абонданца: Климатът е страхотен, но ни липсват опит и качество

  • 19 авг 2026 | 13:12
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Селекционерът на женския национален отбор по волейбол на България Марчело Абонданца сподели своите очаквания преди заминаването на тима за предстоящото Европейско първенство. На Летище "София" той наблегна на позитивната атмосфера в състава, но отчете и липсата на опит сред повечето състезателки.

„Климатът в отбора е много добър. Мисля, че е най-доброто, което можахме да направим през тази година като климат за работа, като настроение между състезателките“, започна италианският специалист.

Той посочи основните предизвикателства, пред които е изправен подмладеният ни тим:

„Това, което ни липсва, разбира се, е опитът и качеството в играта на тези млади състезателки. Опитваме се да вдигнем тяхната класа, за да успеем на това Европейско да направим един добър резултат.“

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„Със сигурност прескачане на тази група, която имаме. И ако успеем да го направим, ние ще бъдем доволни. Мисля, че е един нов опит, нова възможност – само две състезателки са играли на Европейско първенство от тези, които са тук, така че ако прескочим групата, наистина ще бъдем доволни", заяви Абонданца относно целите на отбора.

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Снимки: Борислав Цветанов

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