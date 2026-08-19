Марчело Абонданца: Климатът е страхотен, но ни липсват опит и качество

Селекционерът на женския национален отбор по волейбол на България Марчело Абонданца сподели своите очаквания преди заминаването на тима за предстоящото Европейско първенство. На Летище "София" той наблегна на позитивната атмосфера в състава, но отчете и липсата на опит сред повечето състезателки.
„Климатът в отбора е много добър. Мисля, че е най-доброто, което можахме да направим през тази година като климат за работа, като настроение между състезателките“, започна италианският специалист.
Той посочи основните предизвикателства, пред които е изправен подмладеният ни тим:
„Това, което ни липсва, разбира се, е опитът и качеството в играта на тези млади състезателки. Опитваме се да вдигнем тяхната класа, за да успеем на това Европейско да направим един добър резултат.“
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„Със сигурност прескачане на тази група, която имаме. И ако успеем да го направим, ние ще бъдем доволни. Мисля, че е един нов опит, нова възможност – само две състезателки са играли на Европейско първенство от тези, които са тук, така че ако прескочим групата, наистина ще бъдем доволни", заяви Абонданца относно целите на отбора.
Снимки: Борислав Цветанов