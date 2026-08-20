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Лиам Лоусън коментира риска при изненадващото му завръщане в Ред Бул

  • 20 авг 2026 | 18:03
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Лиам Лоусън неочаквано се озова отново в болида на Ред Бул този уикенд на пистата „Зандвоорт“, но новозеландецът омаловажи значението на риска при завръщането му в тима на бившите световни шампиони, поне за един старт.

Той беше повикан да замести Исак Хаджар, който е получил контузия на китката по време на лятната пауза.

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Това е второто повишение на Лоусън в Ред Бул, като предишният му престой продължи само две състезания в началото на 2025 г. Тогава двойка разочароващи представяния доведоха до връщането му във втория отбор.

Това му приключение с Ред Бул идва на фона на силна кампания с Рейсинг Булс, където той записа осем класирания в топ 10 в първите 11 кръга от сезона.

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„Разбира се, говорих с Макс Верстапен - каза Лоусън пред медиите днес - Говорил съм с него много пъти и в миналото. Сигурен съм, че утре ще следя много от това, което той прави. Разполагам и с неговите данни от симулатора, които да използвам като отправна точка.“

„Що се отнася до това дали е риск, не знам... това е уникална ситуация.“

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„Досега годината е страхотна в моя болид, но в същото време съм развълнуван от възможността този уикенд да карам нещо различно, да се върна в този отбор, дори и да е само за един уикенд.“

Освободеното от Лоусън място в Рейсинг Булс ще бъде заето от Юки Цунода, който се завръща, след като беше освободен от Ред Бул в края на 2025 г.

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Ротацията се случва в момент, когато спортът се завръща от лятната си почивка. Лоусън разказа, че е научил изненадващата новина, докато е бил в самолет на път за Великобритания.

„В понеделник, буквално кацнах, дори не бях слязъл от самолета - каза Лоусън, попитан кога е научил за потенциалната промяна. - На практика се връщах от почивка и кацнах във Великобритания за това, което мислех, че ще бъде подготовка с Рейсинг Булс. След този телефонен разговор седмицата ми се промени много бързо."

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Снимки: Gettyimages

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