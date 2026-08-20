Джордж Ръсел: Мястото ми в Мерцедес не беше застрашено от Верстапен

Британският пилот Джордж Ръсел заяви, че мястото му в Мерцедес никога не е било „под заплаха“ от Макс Верстапен, въпреки че Тото Волф публично ухажваше пилота на Ред Бул през последните няколко години.

Дълго време се спекулираше, че именно Ръсел най-вероятно ще трябва да отстъпи мястото си на четирикратния световен шампион във Формула 1, ако Верстапен бъде привлечен от настоящия си отбор. Смяташе се, че другият пилот на „Сребърните стрели“, Кими Антонели, е в по-защитена позиция.

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Ръсел многократно коментира темата пред медиите, особено през миналата година. Въпреки това, той остави представянето си на пистата през 2025 да говори вместо него, което му донесе удължаване на договора и го предпази от загуба на мястото си за сметка на нидерландеца.

Верстапен вече поднови контракта си с базирания в Милтън Кийнс отбор до края на 2030 г. И докато през последните месеци Макларън се очертаваше като основна алтернатива, Волф отдавна смяташе, че партньорството между Мерцедес и 28-годишния пилот е нещо, което трябва – и може би щеше – да се случи в даден момент.

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Въпреки постоянния шум около темата, Ръсел твърди, че е коментирал въпроса само когато е бил притиснат от медиите, и това не го е дразнило.

„Това е тема за нас само когато седим пред вас, журналистите, и вие искате да задавате тези въпроси и да разберете какво се случва - заяви той пред медии днес на "Зандвоорт". - В Мерцедес винаги е било напълно ясно каква е реалността през последните няколко години. Може би тези разговори бяха малко по-публични от разговорите, които екипът на Верстапен е водил с отбори като Макларън, Ферари или който и да е друг.“

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Ръсел бързо отбеляза, че подобни битки и спекулации за места в отборите се случват в целия падок и че дискусиите са рутинна практика, тъй като страните търсят алтернативи и резервни планове.

Въпреки несигурния характер на живота във Формула 1, той е категоричен, че винаги се е чувствал „100 процента“ сигурен с Тото Волф, независимо какво се е случвало зад кулисите в Мерцедес.

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„Такова е естеството на спорта - добави Ръсел. - Пилотите говорят с различни отбори. Отборите говорят с различни пилоти. Всеки трябва просто да види какви са картите му. Но моето място никога не се е чувствало под заплаха и аз имах 100-процентова сигурност от Тото и отбора, което очевидно продължава и сега.“

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Снимки: Gettyimages