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Защо Ред Бул пренебрегна Цунода и избра Лоусън за този уикенд?

  • 20 авг 2026 | 15:29
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Исак Хаджар няма да се състезава на „Зандворт“. Отсъствието на французина поради контузия е изненада, но неговият заместник за този уикенд на пръв поглед е дори още по-голяма. За това решение обаче има ясно обяснение.

Травма в китката попречи на Хаджар да вземе участие в Гран При на Нидерландия. Негов заместник ще бъде Лиам Лоусън, а не Юки Цунода, който е резервният пилот на Ред Бул Рейсинг през този сезон.

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Цунода е по-опитен и освен това е официално обявеният резервен пилот. Той също така знае какво е да си съотборник на Макс Верстапен и познава отбора отвътре.

Въпреки всичко това, японецът няма да седне в болида RB22, а вместо това ще замести Лоусън в Рейсинг Булс. Според непотвърдена информация, това решение е взето, защото Лоусън е по-запознат с настоящите автомобили. Освен това времето между новината за контузията на Хаджар и състезанието е било сравнително малко, което не е оставило на Цунода почти никакво време за подготовка.

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Това не е първият случай, в който отбор избира алтернативен пилот пред своя резервен, подобно на ситуацията, когато Джордж Ръсел замени Люис Хамилтън в Гран При на Сахир през 2020 г.

По време на ерата на Кристиан Хорнър и Хелмут Марко, Ред Бул Рейсинг не беше известен с това, че дава втори шанс на пилотите си. С Лоран Мекис начело, това се промени, като Лоусън стана първият пилот, който получава такава възможност. Новозеландецът я заслужи със своя изключително стабилен сезон до момента.

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С болида на Рейсинг Булс, Лоусън е „най-добрият от останалите“, нареждайки се в класирането зад пилотите на четирите водещи отбора и пред своя високо оценен съотборник Арвид Линдблад.

За младия британец тази стъпка може би идва твърде рано. От Ред Бул може да са сметнали, че е по-добре да оставят новобранеца да продължи развитието си далеч от светлината на прожекторите.

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С това временно повишение Ред Бул изпраща и положителен сигнал към Лоусън. Отборът признава неговия постоянен напредък и изглежда вижда бъдеще за него. Означава ли това, че Лоусън ще се състезава за един от отборите на Ред Бул и през 2027 г.? Въз основа на настоящия му сезон, това вече не би трябвало да е под въпрос, но все още не е сигурно.

Във всеки случай, благодарение на отсъствието на Хаджар, Лоусън получава фантастична възможност да покаже на какво е способен. Кой знае, може дори да се стигне до постоянно повишение в Ред Бул Рейсинг в даден момент, ако новозеландецът успее да демонстрира с основния отбор това, което прави от месеци с втория отбор на компанията.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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