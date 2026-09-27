Шарл Леклер с неприятно постижение в Баку

Пилотът на Ферари Шарл Леклер записа в Баку най-дългата си серия без полпозишън, откакто се състезава във Формула 1.

Шарл се пребори за второто място на старта в Гран При на Азербайджан, но остана на над 0,8 секунди от Джордж Ръсел и призна, че е очаквал това класиране, но не и голямата разлика с пилота на Мерцедес.

It's one of the shortest runs to Turn 1 on the calendar, so nailing that start reaction is absolutely CRUCIAL! 🤏



Watch as Oscar gets the jump on Charles in Baku#F1 #AzerbaijanGP @awscloud pic.twitter.com/sL8I4e1GA5 — Formula 1 (@F1) September 27, 2026

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След Баку Леклер вече е в серия от 25 поредни състезания без спечелена квалификация, като за последно постигна това в Гран При на Унгария през 2025 година.

Иначе Леклер е смятан за един от най-бързите, ако не и най-бързият пилот в квалификационно темпо в модерната Формула 1, като си изгради тази репутация в първите си години в Маранело.

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Снимки: Gettyimages