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Шарл Леклер с неприятно постижение в Баку

  • 27 сеп 2026 | 19:59
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Пилотът на Ферари Шарл Леклер записа в Баку най-дългата си серия без полпозишън, откакто се състезава във Формула 1.

Шарл се пребори за второто място на старта в Гран При на Азербайджан, но остана на над 0,8 секунди от Джордж Ръсел и призна, че е очаквал това класиране, но не и голямата разлика с пилота на Мерцедес.

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След Баку Леклер вече е в серия от 25 поредни състезания без спечелена квалификация, като за последно постигна това в Гран При на Унгария през 2025 година.

Иначе Леклер е смятан за един от най-бързите, ако не и най-бързият пилот в квалификационно темпо в модерната Формула 1, като си изгради тази репутация в първите си години в Маранело.

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Снимки: Gettyimages

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