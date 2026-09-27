20-годишна навигаторка загина в испанско рали

20-годишната навигаторка Сорая Барейро е загинала в тежка катастрофа в испанското рали „Вия де Янес“, като инцидентът е станал в събота.
Това състезание е било едва вторият старт на Сорая, която се състезава с Херман Романо, който е бил зад волана на БМВ 325.
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Катастрофата е станала при второто минаване на етапа „Мазуку“, малко над километър след старта. Според испанските медии, колата на Романо и Сорая е излязла от пътя, след което се е запалила. Сорая е загинала в огъня.
Романо е успял да се измъкне от колата и се предполага, че няма тежки наранявания, като е бил откаран в болница за допълнителни прегледи.
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Веднага след инцидента организаторите на ралито са спрели състезанието. След това всички други екипажи почетоха паметта на Сорая с минута мълчание (на снимката).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google