Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Тръмп ще провали финала на сезона във Формула 1?

  • 27 сеп 2026 | 18:02
  • 436
  • 0

Нови удари на САЩ срещу Иран, планирани за средата на ноември, ще увеличат напрежението в Близкия изток и на практика ще провалят плановете за провеждането на състезанията в Катар и Абу Даби.

Днес авторитетният вестник Wall Street Journal съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за спиране на огъня и планира нови въздушни удари в средата на ноември.

Никола Цолов почти си гарантира нужното за пълен лиценз за Формула 1
Никола Цолов почти си гарантира нужното за пълен лиценз за Формула 1

Новите удари са насрочени веднага след частичните избори на Сената на САЩ, но изборите от тях може и да променят стратегията на Тръмп.

Формула 1 обаче няма възможност да чака частичните избори в САЩ, тъй като решението за последните два състезателни уикенда трябва да бъде взето до 16 октомври. Съдбата на последните два кръга от сезона във Формула 2, където Никола Цолов се бори за титлата, също зависи от решението на Формула 1 за Катар и Абу Даби.

Защо Гран при на Бахрейн за 2026 г. ще се проведе в Малайзия?
Защо Гран при на Бахрейн за 2026 г. ще се проведе в Малайзия?
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Педро Акоста: Искам да победя Марк Маркес със същия мотор

Педро Акоста: Искам да победя Марк Маркес със същия мотор

  • 27 сеп 2026 | 16:48
  • 374
  • 0
Леклер: Макларън и Ред Бул направиха крачка напред, ние – не

Леклер: Макларън и Ред Бул направиха крачка напред, ние – не

  • 27 сеп 2026 | 16:28
  • 843
  • 1
Естебан Окон се бори да остане във Формула 1: Аз съм един от най-добрите!

Естебан Окон се бори да остане във Формула 1: Аз съм един от най-добрите!

  • 27 сеп 2026 | 16:07
  • 608
  • 1
Хорнър припомни, че Марко е имал колебания за Верстапен

Хорнър припомни, че Марко е имал колебания за Верстапен

  • 27 сеп 2026 | 15:59
  • 791
  • 0
От Алпин отново осъдиха онлайн тормоза от феновете на Франко Колапинто

От Алпин отново осъдиха онлайн тормоза от феновете на Франко Колапинто

  • 27 сеп 2026 | 15:13
  • 768
  • 0
Макларън най-сетне потвърди за SUV модел и промени логото си

Макларън най-сетне потвърди за SUV модел и промени логото си

  • 27 сеп 2026 | 14:48
  • 715
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое грабна трите точки в битката с Янтра

Берое грабна трите точки в битката с Янтра

  • 27 сеп 2026 | 18:21
  • 3704
  • 2
Никола Цолов почти си гарантира нужното за пълен лиценз за Формула 1

Никола Цолов почти си гарантира нужното за пълен лиценз за Формула 1

  • 27 сеп 2026 | 11:34
  • 23318
  • 33
Лудогорец тръгна с класика при Йовичевич, четирима от новите с първи минути за "орлите"

Лудогорец тръгна с класика при Йовичевич, четирима от новите с първи минути за "орлите"

  • 27 сеп 2026 | 17:53
  • 4936
  • 2
Втора лига на живо: Черноморец удвои срещу Монтана, без голове в "Драгалевци"

Втора лига на живо: Черноморец удвои срещу Монтана, без голове в "Драгалевци"

  • 27 сеп 2026 | 18:22
  • 42754
  • 11
Лигата на нациите: завърши първата среща за деня, скоро започват четири други

Лигата на нациите: завърши първата среща за деня, скоро започват четири други

  • 27 сеп 2026 | 15:57
  • 17983
  • 2
Четири клуба готвят иск за 800 милиона срещу Ман Сити

Четири клуба готвят иск за 800 милиона срещу Ман Сити

  • 27 сеп 2026 | 15:10
  • 9747
  • 25