Тръмп ще провали финала на сезона във Формула 1?

Нови удари на САЩ срещу Иран, планирани за средата на ноември, ще увеличат напрежението в Близкия изток и на практика ще провалят плановете за провеждането на състезанията в Катар и Абу Даби.

Днес авторитетният вестник Wall Street Journal съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за спиране на огъня и планира нови въздушни удари в средата на ноември.

It's one of the shortest runs to Turn 1 on the calendar, so nailing that start reaction is absolutely CRUCIAL! 🤏



Watch as Oscar gets the jump on Charles in Baku#F1 #AzerbaijanGP @awscloud pic.twitter.com/sL8I4e1GA5 — Formula 1 (@F1) September 27, 2026

Никола Цолов почти си гарантира нужното за пълен лиценз за Формула 1

Новите удари са насрочени веднага след частичните избори на Сената на САЩ, но изборите от тях може и да променят стратегията на Тръмп.

Формула 1 обаче няма възможност да чака частичните избори в САЩ, тъй като решението за последните два състезателни уикенда трябва да бъде взето до 16 октомври. Съдбата на последните два кръга от сезона във Формула 2, където Никола Цолов се бори за титлата, също зависи от решението на Формула 1 за Катар и Абу Даби.

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Снимки: Gettyimages