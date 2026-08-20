Цунода за неочакваното си завръщане във Формула 1: Бях на плажа в Гърция

Юки Цунода беше повикан да се състезава за отбора на Рейсинг Булс този уикенд, като заменя Лиам Лоусън, който пък отива в Ред Бул на мястото на контузения Исак Хаджар.

Японският пилот сподели, че е бил на плажа в Гърция, когато са му съобщили, че може да се наложи да участва в Гран При на Нидерландия.

Защо Ред Бул пренебрегна Цунода и избра Лоусън за този уикенд?

Цунода е бил информиран във вторник тази седмица за потенциална ротация на пилотските места в отборите на Ред Бул във Формула 1. След като Исак Хаджар получи контузия и отпадна от състезанието, Ред Бул реши да повиши Лиам Лоусън на негово място в Зандвоорт. Това остави свободно място в Рейсинг Булс, което беше предложено на Цунода. Състезанието този уикенд ще бъде първото му участие от Гран При на Абу Даби миналия сезон.

Запитан как е научил новината, Цунода заяви пред медиите следното: „Бях с мениджъра ми и други приятели в Гърция. Прекарвахме време заедно, бях на плажа. Не искам да създавам грешно впечатление, че през цялото време съм се излежавал на плажа!“

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„Все пак тренирах и всичко останало. Но в момента, в който чух новината от мениджъра ми, бях на плажа, чувствах се спокоен и гледах красивото море.“

„Изведнъж получих обаждане: „Добре, трябва да отидеш във Великобритания“. Бях в Гърция само от 24 часа, а те вече искаха да заминавам за Обединеното кралство. Попитах: „Защо?“. „О, може би ще се наложи да се състезаваш тази седмица.“

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Откакто загуби титулярното си място в Ред Бул в края на 2025 г., Цунода изпълнява ролята на пилот по развитието за отбора.

Въпреки че досега през годината беше принуден да наблюдава отстрани, Цунода настоя, че е тренирал за евентуално завръщане и не смята, че ще е „ръждясал“.

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„Физически и психически съм достатъчно подготвен, защото тренирах почти всеки ден и то дълго време. Имах много време за тренировки, защото нямах какво друго да правя. Направих четири теста с предишни болиди (TPC) и навъртях около пет състезателни дистанции. Така че съм в доста добра форма и натрупах добър опит с обиколките по време на тези тестове. Сега всичко, което трябва да направя, е да свикна с този болид, който предполагам ще се усеща доста по-различно, както и с процедурите, стартирането и всичко останало.

„Ще бъде малко сложно само с една свободна тренировка. Но затова и не си поставям никакви очаквания за момента. Просто искам да се насладя и да се забавлявам, нещо, което отдавна ми се искаше.“

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages