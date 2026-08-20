Ван Дайк: Миналият сезон беше неприемлив, имаме шанс за поправителен

Капитанът Вирджил ван Дайк вижда желание в съблекалнята на Ливърпул за по-добър сезон от миналия в английското футболно първенство. Неуспешната кампания завърши с треньорска смяна и мърсисайдци вече са водени от Андони Ираола, чиято цел ще бъде да подобри значително петото място от изминалата година във Висшата лига.

"За мен като футболист на Ливърпул миналият сезон беше абсолютно неприемлив", каза капитанът. "Оставяме го зад гърба ни. Имаме шанс за поправителен и се надявам да го вземем. Знаем колко трудно ще бъде, но ако не искаме да приемем предизвикателството, значи нямаме място в този клуб. Виждам желание във всички и чакаме с нетърпение шанс да се докажем", заяви Ван Дайк, цитиран на клубния уебсайт.

"Трябва да покажем, че ни пука, че искаме да играем за емблемата. Искаме да покажем, че осъзнаваме ясно каква привилегия е да играеш за Ливърпул", продължи той.

"През миналата година Борнемут игра страхотен футбол под ръководството на Ираола. Ако работим, вярваме, показваме качествата ни и се опазим от контузии, ще спечелим много мачове и ще се поправим. Това е целта ни и към това ще се стремим, независимо колко трудно ще бъде", завърши защитникът.

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