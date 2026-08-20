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Къртис Джоунс лети за прегледи в Интер

  • 20 авг 2026 | 05:17
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Къртис Джоунс лети за прегледи в Интер

Ливърпул е дал разрешение на Къртис Джоунс да пътува за медицински прегледи в Интер, след като двата клуба постигнаха споразумение за трансфер на стойност 30 млн. евро плюс 5 млн. под формата на бонуси.

Новината беше съобщена първо от „Скай Спорт Италия“, а впоследствие потвърдена и от Фабрицио Романо и други журналисти, след като клубовете са постигнали устна договорка в следобедните часове. Ливърпул също така ще запази 10 процента от правата при бъдеща продажба на футболиста.

Интер е изпратил писменото си предложение тази вечер, което е било прието от английския клуб. Джоунс е получил разрешение да отпътува и се очаква да пристигне в Италия в четвъртък. Надеждите са той да премине успешно медицинските тестове и да подпише своя договор с Интер до края на седмицата.

Интер и Ливърпул се споразумяха за Къртис Джоунс
Интер и Ливърпул се споразумяха за Къртис Джоунс

„Нерадзурите“ се опитваха да привлекат английския национал още от януари, но до този момент Ливърпул отказваше да намали исканата цена от 40 млн. евро. В крайна сметка се наложиха компромиси, тъй като договорът на играча изтича в края на сезона, а самият той е изразил твърдо желание да започне ново приключение в Серия "А".

Джоунс ще стане третият английски национал, който се присъединява към действащия шампион на Италия това лято, след привличането на Джон Стоунс и Джед Спенс.

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