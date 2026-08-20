Ливърпул ще се задейства за Адам Уортън след трансфера на Къртис Джоунс

Очакванията на повечето трансферни експерти е Ливърпул да бъде един от най-активните клубове на пазара в последните дни на летния прозорец. За всички вече е ясно, че мърсисайдци до последно ще направят всичко възможност да привлекат Брадли Баркола от Пари Сен Жермен, като се твърди, че Андони Ираола иска още едно крило освен него. Един от вариантите е съотборникът му в парижкия клуб Ибрахим Мбайе. В последните два дни се заговори отново, че Ливърпул ще поднови интереса си и към халфа на Кристъл Палас Адам Уортън. Мърсисайдци са свързвани от няколко месеца с английския национал, но така и не са отправили до момента оферта за него. След като вчера “червените” договориха продажбата на Къртис Джоунс в Интер срещу 35 милиона евро, трансферът на Уортън стана отново актуална тема, като според “Мирър” именно той е желаният от Андони Ираола нов играч за халфовата линия на Ливърпул.

Интер и Ливърпул се споразумяха за Къртис Джоунс

Уортън бе свързван и с Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Челси и Реал Мадрид. “Гражданите” обаче вече взеха Елиът Андерсън с мащабен трансфер, а всеки момент трябва да финализират и привличането на Аюб Буади. Освен това Енцо Мареска иска клубът да вземе и Енцо Фернандес. Юнайтед пък е близо до това да финализира трансфера на Карлос Балеба, след като вече привлече Юри Тилеманс и Андрей Сантос. Челси пък по-скоро е насочил погледа си към Алекс Скот от Борнемут. Жозе Моуриньо вчера заяви, че лично за него прозорецът вече е затворен, въпреки че в Испания твърдят, че е поискал от клубното ръководство именно нов дефанзивен халф. Мартин Субименди от Арсенал е споменаван като актуалната цел за тази позиция.

Според “Мирър” Кристъл Палас оценява Уортън на 78 милиона паунда.

🚨 Liverpool could turn to Crystal Palace midfielder Adam Wharton as a replacement if Curtis Jones leaves this summer.



Palace reportedly value the 22-year-old England international at £78M.



Real Madrid, Manchester United and Chelsea are also keeping tabs on Wharton.



(Source:… pic.twitter.com/sKS9sS3brw — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 19, 2026

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