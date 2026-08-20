Бивш пилот критикува Люис Хамилтън и Ферари за грешките им през сезона

Бившият пилот от Формула 1 Джолиън Палмър е на мнение, че Ферари и Люис Хамилтън не успяват да се възползват от редките прояви на слабост на Мерцедес, като определи поредицата им от грешки като „доста небрежни“.

След шест победи в първата половина на сезона, Андреа Кими Антонели от Мерцедес има преднина от 50 точки пред седемкратния шампион, който е на второ място, като остават 12 състезания до края.

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Палмър настоява, че Ферари е пропуснал ключови възможности да намали тази разлика. По време на епизод от подкаста „F1 Nation“, заедно с водещия Том Кларксън и бившия пилот от Индикар Джеймс Хинчклиф, Палмър посочи проблемите с надеждността на колата на Антонели в Гран При на Великобритания като голям шанс, който отборът от Маранело е пропуснал.

„Ферари просто трябва да поддържат напрежението и да видят какво ще се случи. Но съм малко разочарован от тях в последните състезания, защото мисля, че им беше даден този шанс с някои проблеми с надеждността на Кими“, обясни Палмър.

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„Проблемът с капака на колелото на Силвърстоун беше истински късмет за Ферари. Те щяха да загубят това състезание, а в крайна сметка успяха да спечелят и да намалят значително преднината на Кими. И след това отиват и получават всички тези наказания.“

„Имате фалстарт на Люис на "Силвърстоун", само защото е мръднал ръката си твърде бързо. Това е доста небрежно. Имате и случая, в който той изключва ограничителя на скоростта в питлейна частица от секундата по-рано в Унгария. Трудно е да се спори, че това не е доста небрежно. Имате и най-голямата от всички грешки – наказанието за възпрепятстване в Унгария. Боже мой, това е толкова небрежно от страна на състезателния инженер в този момент, а може би и малко от страна на Люис.“

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„И тези три наказания може да са им коствали няколко точки, очевидно, но също така и малко инерция и малко от този натиск върху Кими. Така че те трябва да ги премахнат.“

Той добави, че Хамилтън „пилотира брилянтно“, но може би му липсва концентрация.

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„Люис пилотира брилянтно. Фактът, че дори се изравнява или е пред Шарл по скорост през голяма част от времето, показва какъв страхотен обрат е постигнал“, каза Палмър.

„Наистина е трудно да се сравнява със славните му години в Мерцедес; конкуренцията е толкова различна. Средата е толкова различна. Мисля, че виждаме едни от най-добрите му представяния изобщо.“

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„Ето защо съм разочарован от ненужните наказания, защото всъщност нивото му на каране е изключително високо в момента. Той наистина се адаптира към тези правила и възможността, която се откри пред него. Но след това идват тези грешки, които не са свързани с умения. Това е глупавото. Това е нещо като липса на концентрация, или не знам, внимание или нещо друго в него и състезателния инженер. И те просто се провалиха.“

„Ако Ферари иска да спечели този шампионат, споменахме отборните заповеди преди, и факта, че ще трябва да максимизират всяка точка – те са много далеч от това в последните няколко състезания.“

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Снимки: Gettyimages