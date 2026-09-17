Два рекорда в WRC, които може да останат само за Ожие

Преследването на рекордна десета титла в Световния рали шампионат (WRC) от страна на Себастиен Ожие е вече невъзможно, предвид пасива му от 63 точки при оставащи само 35 за разпределение.

Въпреки това, със старта си в рали „Италия Сардиния“ следващия месец, французинът ще подобри един рекорд в WRC и ще има възможността да счупи още един.

Rally Chile drew Sébastien Ogier equal-first for two WRC records. Total podiums is one – do you know the other? 🧐 pic.twitter.com/TaLJw3RL7N — DirtFish (@DirtFishRally) September 17, 2026

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Причината е, че участието и резултатът на Ожие в Чили го изравниха на върха в две престижни класации: за най-много стартове и за най-много подиуми в историята на WRC.

Най-много стартове

Яри-Мати Латвала отне рекорда за най-много стартове в WRC от двукратния световен шампион Карлос Сайнц. По ирония на съдбата, Сайнц скоро ще бъде изместен от третото място от своя сънародник Дани Сордо, когато испанецът стартира в Сардиния.

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Финландецът стана първият пилот, преминал границата от 200 старта, като в крайна сметка натрупа общо 213 ралита.

Днес Латвала е директор на отбора на Тойота, като същевременно се състезава в Европейския шампионат за исторически рали автомобили на ФИА със своя собствена Селика. Въпреки това, от 2023 г. насам той участва в поне едно състезание от WRC всяка година - домашното му рали „Финландия“.

Ожие е недостижим по един супер важен показател

Това означава, че броят на стартовете му продължава да расте, но не толкова бързо, колкото този на Ожие, който участва в повечето (но не във всички) ралита през последните пет сезона.

Сега Ожие е изравнен с бившия си съотборник във Фолксваген – Латвала, с по 213 участия. Така стартът в Сардиния ще бъде неговият 214-и в WRC, с което той ще стане едноличен рекордьор.

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„Кариерата ми определено надминава всякакви очаквания, които бих могъл да имам, когато започнах с ралитата. Това е факт“, заяви Ожие пред Dirtfish.

„Положителното е, че все още съм тук и този уикенд изравних рекорда на Яри-Мати за всички времена. Съжалявам, Яри-Мати, знам, че си малко тъжен в този момент - усмихна се той. - Но съм сигурен, че все още можеш да го настигнеш в някакъв момент с някое рали. Или кой знае? Може би с Rally1, някой ден…“

В своите 213 старта Ожие е постигнал повече от Латвала – и не само по отношение на своите девет титли срещу нула. Ожие е спечелил 51 състезания повече, 317 етапа повече и е постигнал 53 подиума повече…

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Най-много подиуми

…което ни отвежда към другия рекорд, който Ожие вече споделя: най-голям брой подиуми.

Второто място за Ожие в Чили беше 120-о в кариерата му, което го изравнява с другия велик Себастиeн – Льоб.

Льоб има предимство пред Ожие, като постигна своите 120 подиума в 184 старта в сравнение с 213-те на Ожие, като спечели и 80 ралита срещу 69 за Ожие.

Ожие има повече втори места (31 срещу 29) и е завършвал трети 20 пъти, докато Льоб е стъпвал на най-ниското стъпало на подиума само 11 пъти.

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Снимки: Gettyimages