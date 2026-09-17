Ясен Попов пое към Румъния след бърз тест

Двукратният рали шампион на България и балкански рали първенец Ясен Попов отпътува днес за Румъния, където ще участва в рали шоуто „Мамая“.

Двама са българските пилоти, получили покана от организатора Марко Темпестини - Ясен Попов и рали шампиона на България за 2023 Мартин Сурилов, за когото това ще е втори старт в рали шоуто.

Ясен Попов се завръща на старта на румънско рали шоу

„Днес пътувам за „Мамая Рали Шоу“ една идея по-подготвен, благодарение на Георги Янков и бързия тест, който той направи възможен в последния момент. Благодаря, Жоро!“, написа Ясен днес в социалните мрежи.

Георги Янков и навигаторът му Цветан Балджиев завършиха 4-и в последния кръг от нашия рали шамипонат - гръцкото рали „Дет“, като веднага след това Ясен получи възможност да тества Шкода-та на Георги, като в Румъния той също ще кара Фабия R5.

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