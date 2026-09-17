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  3. Ясен Попов пое към Румъния след бърз тест

Ясен Попов пое към Румъния след бърз тест

  • 17 сеп 2026 | 20:17
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Ясен Попов пое към Румъния след бърз тест

Двукратният рали шампион на България и балкански рали първенец Ясен Попов отпътува днес за Румъния, където ще участва в рали шоуто „Мамая“.

Двама са българските пилоти, получили покана от организатора Марко Темпестини - Ясен Попов и рали шампиона на България за 2023 Мартин Сурилов, за когото това ще е втори старт в рали шоуто.

Ясен Попов се завръща на старта на румънско рали шоу
Ясен Попов се завръща на старта на румънско рали шоу

„Днес пътувам за „Мамая Рали Шоу“ една идея по-подготвен, благодарение на Георги Янков и бързия тест, който той направи възможен в последния момент. Благодаря, Жоро!“, написа Ясен днес в социалните мрежи.

Георги Янков и навигаторът му Цветан Балджиев завършиха 4-и в последния кръг от нашия рали шамипонат - гръцкото рали „Дет“, като веднага след това Ясен получи възможност да тества Шкода-та на Георги, като в Румъния той също ще кара Фабия R5.

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