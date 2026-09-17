Верстапен изпревари 100 картингисти за 14 обиколки

Макс Верстапен изпревари и 100-те си съперници в Red Bull „Max vs 100“ – най-голямото картинг състезание, организирано досега, като завърши предизвикателството още в 14-ата от общо 30 обиколки на пистата „Силвърстоун“.
Макс стартира от 101-вото място на специално изградена за събитието стартова решетка, четирикратният световен шампион във Формула 1 успя да излезе начело само за 35 минути пред глобална аудитория в Disney+ и приложението ESPN.
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„Когато застанах на стартовата решетка и видях къде трябва да тръгна, със 100 картинга пред мен, бях леко притеснен“, сподели Макс. „След първата обиколка и целия хаос си казах, че вече нещата са под контрол. След това започна да става наистина забавно и когато влязох в ритъм и започнах да ги изпреварвам един по един и да виждам как разликата намалява, беше много вълнуващо.“
„Страхотно беше отново да се кача в картинг и да се върна към основите на спорта. Напомни ми за състезанията от детството. Пистата е красива и добре проектирана, а възможността да получавам цялата информация по радиото беше чудесен детайл. Беше страхотен ден и се радвам, че завърших с победа.“
Мащабът на събитието беше очевиден още при подреждането на стартовата решетка. Погледната от въздуха, колоната от 101 картинга се простираше по асфалта на „Силвърстоун“, а Макс заемаше последната позиция. Пред него бяха атлети и геймъри на Red Bull, създатели на съдържание, стриймъри, журналисти и фенове от цял свят.
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Сред участниците в проекта беше и българският пилот във Формула 2 Никола Цолов, който оглави една от квалификационните сесии и допринесе за подготовката и конкурентния дух на събитието.
“Днес беше наистина впечатляващо. Той се справи по-добре от това, което очаквахме. Изпревари 65 картинга още на първата обиколка - разказа Никола. - Беше много впечатляващо да се гледа и се радвам, че успях да бъда тук днес“.
Първата обиколка се оказа решаваща за развоя на надпреварата. Докато 101 картинга се втурнаха към първите завои, Макс беше изпреварил повече от десетима състезатели още преди стартовата линия. На острия завой колоната се сви, картингите започнаха да се удрят и да се завъртат в различни посоки.
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„Нямам представа какво се случва, пълен хаос е“, каза той по радиото. Само две минути след старта вече беше 37-и.
След като състезанието се успокои, започна истинското преследване. Лидерската група, съставена от Джаки Мартенс, Зак Алсоп и Люис Озлър, имаше преднина от около 12 секунди, но Верстапен наваксваше средно по три секунди на обиколка.
В 13-ата обиколка той достигна лидерите, изпревари Алсоп и Озлър в един завой, а след това и Мартенс, за да приключи мисията си при оставащи още 35 минути до края.
Мартенс завърши втори, а Озлър трети, като двамата се качиха на подиума редом до Верстапен. Сред първите десет завършиха още Пол Тарес, RDJavi, Лари Чен, Бърнард Кер и Нео Яу. Най-бързата обиколка на Макс беше 2:20.673 минути, докато следващото най-добро постижение беше с над 2,6 секунди по-бавно.
Средно шампионът е изпреварвал по един състезател на всеки 21 секунди.
Специалното трасе беше създадено от директора на надпреварата и дизайнер на пистата Дейвид Териен, за да побере рекордния брой от 101 участници. На въпрос къде нарежда тази победа сред всичките си успехи, Верстапен се усмихна и отвърна: „Мисля, че това е най- добрата досега.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google