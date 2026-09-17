Верстапен изпревари 100 картингисти за 14 обиколки

Макс Верстапен изпревари и 100-те си съперници в Red Bull „Max vs 100“ – най-голямото картинг състезание, организирано досега, като завърши предизвикателството още в 14-ата от общо 30 обиколки на пистата „Силвърстоун“.

Макс стартира от 101-вото място на специално изградена за събитието стартова решетка, четирикратният световен шампион във Формула 1 успя да излезе начело само за 35 минути пред глобална аудитория в Disney+ и приложението ESPN.

COMEÇOU: MAX VERSTAPPEN VS 100 KARTS



LOUCURA TOTAL!!!!! pic.twitter.com/GmpCs6JpZW — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) September 16, 2026

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„Когато застанах на стартовата решетка и видях къде трябва да тръгна, със 100 картинга пред мен, бях леко притеснен“, сподели Макс. „След първата обиколка и целия хаос си казах, че вече нещата са под контрол. След това започна да става наистина забавно и когато влязох в ритъм и започнах да ги изпреварвам един по един и да виждам как разликата намалява, беше много вълнуващо.“

„Страхотно беше отново да се кача в картинг и да се върна към основите на спорта. Напомни ми за състезанията от детството. Пистата е красива и добре проектирана, а възможността да получавам цялата информация по радиото беше чудесен детайл. Беше страхотен ден и се радвам, че завърших с победа.“

Max Verstappen took down all 100 drivers in 35 minutes 😮‍💨 pic.twitter.com/TxDhVjZB7K — ESPN F1 (@ESPNF1) September 16, 2026

Мащабът на събитието беше очевиден още при подреждането на стартовата решетка. Погледната от въздуха, колоната от 101 картинга се простираше по асфалта на „Силвърстоун“, а Макс заемаше последната позиция. Пред него бяха атлети и геймъри на Red Bull, създатели на съдържание, стриймъри, журналисти и фенове от цял свят.

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Сред участниците в проекта беше и българският пилот във Формула 2 Никола Цолов, който оглави една от квалификационните сесии и допринесе за подготовката и конкурентния дух на събитието.

¡¡DE CUARTO A GANAR LA CARRERA!! ¡¡MAX VERSTAPPEN PASÓ 100 RIVALES!!



📺 #MaxVs100 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/8Mpwe7dLOG — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2026

“Днес беше наистина впечатляващо. Той се справи по-добре от това, което очаквахме. Изпревари 65 картинга още на първата обиколка - разказа Никола. - Беше много впечатляващо да се гледа и се радвам, че успях да бъда тук днес“.

Първата обиколка се оказа решаваща за развоя на надпреварата. Докато 101 картинга се втурнаха към първите завои, Макс беше изпреварил повече от десетима състезатели още преди стартовата линия. На острия завой колоната се сви, картингите започнаха да се удрят и да се завъртат в различни посоки.

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„Нямам представа какво се случва, пълен хаос е“, каза той по радиото. Само две минути след старта вече беше 37-и.

Max Verstappen lässt 100 Gegner im Go-Kart alt aussehen! 🚀🍿



ℹ️ Gut 30 Minuten brauchte der viermalige Weltmeister, um seine 100 Gegnerinnen und Gegner nach und nach zu überholen, wer hinter den Niederländer zurückfiel, schied aus dem Rennen aus. Verstappen war von Rang 101… pic.twitter.com/Oh7WgIXdGC — Sky Sport Formel 1 (@skysportformel1) September 17, 2026

След като състезанието се успокои, започна истинското преследване. Лидерската група, съставена от Джаки Мартенс, Зак Алсоп и Люис Озлър, имаше преднина от около 12 секунди, но Верстапен наваксваше средно по три секунди на обиколка.

В 13-ата обиколка той достигна лидерите, изпревари Алсоп и Озлър в един завой, а след това и Мартенс, за да приключи мисията си при оставащи още 35 минути до края.

Мартенс завърши втори, а Озлър трети, като двамата се качиха на подиума редом до Верстапен. Сред първите десет завършиха още Пол Тарес, RDJavi, Лари Чен, Бърнард Кер и Нео Яу. Най-бързата обиколка на Макс беше 2:20.673 минути, докато следващото най-добро постижение беше с над 2,6 секунди по-бавно.

Max and Nikola Tsolov! pic.twitter.com/rOQZrSovvW — Verstappen News (@verstappenews) September 17, 2026

Средно шампионът е изпреварвал по един състезател на всеки 21 секунди.

Специалното трасе беше създадено от директора на надпреварата и дизайнер на пистата Дейвид Териен, за да побере рекордния брой от 101 участници. На въпрос къде нарежда тази победа сред всичките си успехи, Верстапен се усмихна и отвърна: „Мисля, че това е най- добрата досега.“

Max vs 100 👀 That was something else 🤣 pic.twitter.com/CwTS8PBTlh — Max Verstappen (@VerstappenCOM) September 17, 2026

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