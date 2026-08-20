Украйна с официална реакция на скандално решение на ФИА

Правителството на Украйна официално подкрепи призивите на местната автомобилна федерация, насочени към ФИА да отмени решението си за повторно допускане на руско участие в моторните спортове.

Миналата седмица правният отдел на ФИА обяви, че санкциите, въведени през март 2022 г. в отговор на руската инвазия в Украйна, ще бъдат отменени. Скандалното решението е влязло в сила след заседание на Световния съвет за моторни спортове на 3 август и се смята, че е взето под силния натиск на президента на ФИА Мохамед бин Сулайем, който в последните месеци редовно създава скандали с действията си.

🚨| Ukraine's Official Reaction to FIA's Russia Decision:



— The Ukrainian government has officially responded to the FIA's decision to lift sanctions on Russian participation in motorsport. The FIA had previously imposed these sanctions in March 2022 following Russia's invasion… pic.twitter.com/bkZsFtbuwM — This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) August 20, 2026

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Руските и беларуските национални символи и знамена вече са разрешени отново за използване в състезания. Пълна забрана за пилоти или длъжностни лица никога не е имало, като те можеха да се състезават под знамето на ФИА.

Забраната за провеждане на международни състезания на територията на двете държави обаче остава в сила.

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От ФИА добавиха, че „продължават да следят внимателно събитията в Украйна и си запазват правото да предприемат всякакви по-нататъшни действия или да прилагат допълнителни мерки в бъдеще, включително всички необходими действия, изисквани за спазване на задълженията си по всеки приложим санкционен режим и/или договори, по които ФИА е страна“.

След новината украинската автомобилна федерация изрази своето „категорично несъгласие“ с решението и призова ФИА и членовете на Световния съвет „спешно да преразгледат и отменят решението от 3 август и да възстановят ограниченията върху използването на държавни символи на Руската федерация и Република Беларус“.

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Сега министърът на младежта и спорта в правителството на президента Володимир Зеленски използва социалните мрежи, за да представи официална правителствена позиция.

„Призоваваме ФИА да отмени решението си за повторно допускане на руски и беларуски представители“, написа Матвий Бидний в „Екс“, бивш „Туитър“.

„Войната на Русия срещу Украйна продължава. Няма място за изпиране на имидж чрез спорт или за нормализиране на агресията в международния спорт.“

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Международният олимпийски комитет също наскоро отмени забраната си за участие на Русия, която беше в сила от 2023 г. Последните руски спортисти се състезаваха под националния си флаг през 2016 г., след което последва забрана заради държавно спонсориран допинг, включително на Зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 г.

В действителност, скандалното решение на ФИА може да бъде обезсилено от всяка една национална моторспорт федерация под шапката на ФИА, въпреки че решенията на федерацията са задължителни за членовете й. Ако въпросната национална федерация цитира забрана на националната или местна власт за допускането на руски и беларуски спортисти и отбори на съответната страна, ФИА вече декларира, че ще спазва тези ограничения.

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Снимки: Gettyimages