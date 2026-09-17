Фабио Куартараро за проблемите на Франческо Баная: Щях да се вбеся!

Фабио Куартараро не вижда никакви прилики между своето положение и това, в което се намира в момента Франческо Баная. Италианецът не може да намери обяснение за спада във формата си, докато съотборникът му Марк Маркес лети по пистите.

Куартараро и Баная са световни шампиони, и двамата ще сменят отборите си през следващия сезон и преминават през особено труден период в спортната си кариера. Французинът, последният пилот, спечелил титлата с Ямаха през 2021 г., ще напусне единствения производител, за когото се е състезавал в MotoGP през последните осем години, за да оглави проекта на Хонда. Междувременно италианецът ще напусне Дукати, след като стана най-успешният пилот в историята на компанията с две титли и 31 победи, за да се присъедини към Априлия, където ще си партнира със своя приятел Марко Бедзеки.

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Осем кръга преди да облече за последен път червения екип, Баная заема девето място в генералното класиране, като е записал четири подиума в последователни състезания. За разлика от него, Куартараро е 15-и, с по-малко от половината точки на италианеца и без нито един подиум през този сезон.

Всъщност последният път, когато той завърши в топ три в неделен ден, беше миналата година на „Херес“ и това беше единственият такъв случай. Французинът, известен с прякора Ел Диабло, е най-добре класираният пилот на Ямаха с 61 точки – повече от два пъти повече от следващия, Джак Милър, с 28.

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Междувременно пред Баная в класирането са и двамата братя Маркес, както и Фабио Ди Джанантонио. Особено поразително е сравнението с действащия шампион, който оглави класирането на „Мизано“ и е спечелил повече точки през последните шест кръга (166), отколкото пилотът с номер 63 е натрупал през целия сезон досега (143).

Многократните критики на Куартараро към мотора М1 – независимо дали става дума за предишната спецификация с редови четирицилиндров двигател, или за новата версия с V4 – доведоха до значително нарастване на напрежението между Ямаха и родения в Ница пилот през последните седмици.

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Това напрежение стана особено очевидно след оплакванията на пилота с номер 20, след като Ямаха му отказа участие в теста следващия понеделник на „Ред Бул Ринг“, където ще се използват гумите на Пирели, които ще бъдат въведени през 2027 г. Баная, от своя страна, от месеци търси обяснение за липсата на усещане, което изпитва със своето Дукати.

Запитан в четвъртък на „Ред Бул Ринг“ дали вижда някакви прилики между своята ситуация и тази на Баная, Куартараро отговори, че двата случая нямат нищо общо.

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„Защото Марк побеждава - обясни той. - Ако Алекс Ринс, Джак или Топрак Разгатлиоглу печелеха, аз самият щях да съм в лоша ситуация. Но това зависи от много неща. В крайна сметка не знам какви са отношенията между Пеко и Дукати.“

„Но по мое лично мнение, ако бях на негово място и съотборникът ми печелеше, щях да съм бесен и да се опитвам да разбера защо аз не мога да го направя.“

Куартараро заяви, че очаква още един уикенд, изпълнен с трудности, особено ако прогнозите за дъжд се сбъднат, заради слабостите на мотора му по отношение на сцеплението.

„Дъждът изобщо не е добре, защото липсата на сцепление, която имаме, е още по-лоша на мокро, така че няма да е предимство за нас, ако вали“, каза той.

„Ако вали на писта като в Индонезия, където настилката има много добро сцепление, може и да е сравнително добре. Но в тези условия ни липсва много, особено сцеплението при спиране, за да можем да накланяме бързо; има много елементи на тази писта, от които се нуждаем, а те ни липсват.“

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Снимки: Gettyimages