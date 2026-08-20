И Карлос Сайнц остава в Уилямс

Карлос Сайнц официално обвърза бъдещето си с Уилямс, като подписа нов многогодишен договор във Формула 1. Така в рамките на два дни британският тим потвърди, че продължава и с двамата си досегашни пилоти - Алекс Албон също остава в отбора поне до края на 2027.

През уикенда се появиха информации, че Сайнц е напът да се съгласи на удължаване на съществуващия си договор при подобрени условия, които да отразяват статута му в отбора и да го задържат за в бъдеще. Имаше спекулации, че испанецът може да поеме към Ауди или Алпин, но се оказа, че в тях няма нищо сериозно.

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Въпреки това стана ясно, Сайнц вече е договорил условията по новия си контракт и ще остане в Уилямс, докато отборът навлиза в своя 50-и юбилеен сезон през 2027 г.

Във вторник беше обявено, че и съотборникът му Алекс Албон също е договорил нов договор, като двамата ще формират пилотската двойка на Уилямс за трети пореден сезон догодина.

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Откакто се присъедини към Уилямс от Ферари за началото на сезон 2025, Сайнц спечели два подиума – в Азербайджан и Катар. Това бяха първите подиуми за тима след този на Ланс Строл през 2017 г., ако не се брои второто място на Джордж Ръсел в хаотичното Гран При на Белгия през 2021 г. Той също така завърши трети в спринтовото състезание за Гран При на САЩ.

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Снимки: Imago