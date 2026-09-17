WRC загуби последния кръг от сезон 2026

Рали „Саудитска Арабия“ няма да бъде част от календара на Световния рали шампионат (WRC) за 2026 г. и няма да бъде заменено с друго състезание. Надпреварата ще се проведе само като регионално събитие на фона на конфликта в Близкия изток, а потенциален заместник за финал на сезона не беше намерен.

След премахването на рали „Саудитска Арабия“ от графика на WRC за 2026 г., предстоящото рали „Италия Сардиния“ се превръща във финален кръг на тазгодишния Световен рали шампионат.

❌ Rally Saudi Arabia has been dropped from the 2026 WRC calendar – and it will not be replaced, making Rally Italia Sardegna the new season finale



It will still run as a round of the FIA Middle East Rally Championship – but Saudi's absence from the WRC means its season will now… pic.twitter.com/hXHyg7ylIg — DirtFish (@DirtFishRally) September 17, 2026

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Провеждането на финала в Джеда изглеждаше все по-малко вероятно заради продължаващата война в Иран, но окончателното решение беше потвърдено едва днес..

В изявление президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем заяви: „През последните месеци работихме в тясно сътрудничество с нашите партньори в Саудитска Арабия, с нашия клуб член – Саудитската автомобилна и мотоциклетна федерация, с промоутъра на WRC и с всички заинтересовани страни в шампионата, за да проучим всяка възможна алтернатива, която би позволила рали „Саудитска Арабия“ да се проведе по план.

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"Въпреки това, продължаващото развитие на събитията в региона означава, че елементът от WRC на рали „Саудитска Арабия“ няма да се състои тази година. Това никога не са лесни решения, особено след значителната работа, извършена от всички, участващи в подготовката на събитието.“

„Въпреки че събитието няма да се проведе тази година като кръг от WRC, нашето доверие в организаторите и в дългосрочното бъдеще на ралито остава непроменено. Събитието от Близкоизточния рали шампионат на ФИА ще продължи по план през ноември и ние ще продължим да работим в тясно сътрудничество със САМФ, СМК и организационния екип, за да подкрепим успешното провеждане на събитието през ноември“, добави той.

„Сега фокусът ни е твърдо насочен към бъдещето. Ще продължим да работим заедно с нашите партньори в Саудитска Арабия и с промоутъра на WRC за завръщането на Световния рали шампионат на ФИА през 2027 г.“

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Отборите на Хюндай и Тойота вече бяха заявили ясно намерението си да не пътуват за събитието поради нестабилността в Близкия изток. Ракетните атаки срещу петролното съоръжение на Арамко в Янбу в сряда внесоха допълнителна яснота в решението за премахване на Саудитска Арабия от календара за 2026 г.

Надеждите за преместване на финалния кръг в изцяло макадамовото рали „Каталуния“ очевидно са били попарени в края на миналата седмица, когато крайният срок, представен от организаторите на испанското събитие, е изтекъл.

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Изпълнителният директор на WRC Ерик Булие потвърди, че Саудитска Арабия ще остане част от календара догодина, независимо от отпадането ѝ от графика за 2026 г.

„Това беше трудно решение - каза Булие. - Особено предвид значителната работа и ангажираност от страна на нашите партньори в Саудитска Арабия за подготовката на тазгодишното събитие. Въпреки това, продължаващото развитие на събитията в региона и произтичащите от това логистични предизвикателства означават, че трябва да осигурим сигурност и яснота за остатъка от сезон 2026.“

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Сезон 2026 на WRC вече ще завърши на 4 октомври, последния ден на рали „Италия Сардиния“. Елфин Еванс води пред съотборника си от Тойота Сами Паяри със 17 точки и пред Оливер Солберг с 21 точки, като на финала могат да бъдат спечелени 35 точки.

Рали „Саудитска Арабия“ все пак ще се проведе, но ще бъде валидно само за Близкоизточния рали шампионат на ФИА.

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Снимки: Gettyimages