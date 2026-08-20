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Манчестър Сити с нова цел за халфовата линия

  • 20 авг 2026 | 13:03
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Манчестър Сити с нова цел за халфовата линия

Манчестър Сити е набелязал полузащитника на Рома Ману Коне като потенциално попълнение за обновения си състав след продажбите на Родри и Тижани Райндерс. Двамата халфове напуснаха клуба тази седмица, носейки в касата на „гражданите“ общо около 110 милиона паунда. Това обаче остави мениджъра Енцо Мареска с празнини за запълване в състава си само дни преди старта на сезона във Висшата лига.

От Сити се надяват в следващите дни да финализират сделката за дефанзивния полузащитник на Лил Аюб Буади, който е оценяван на 85 милиона паунда, за да подсилят тази зона на терена.

Според „Дейли Мейл“ Коне, който записа пет участия за Франция по време на Световното първенство, също е в списъка с трансферни цели преди затварянето на прозореца. Двадесет и пет годишният играч прекара последните два сезона в Серия А, отбелязвайки четири гола в 63 мача за Рома, но е по-известен със своя динамизъм и отлична игра без топка.

Съобщава се, че Рома е поставил искана цена от около 51 милиона паунда за Коне – сума, близка до тази, която Ал-Кадисия плати за Райндерс.

Коне, който има 19 мача за националния отбор на Франция, започна като титуляр в четири от срещите на „петлите“ в Северна Америка през лятото и влезе като резерва на полувремето при загубата от Испания на полуфиналите.

Междувременно Сити запазва интереса си и към Енцо Фернандес, след като неофициалният краен срок на Челси за осъществяване на сделка на стойност 120 милиона паунда изтече без официална оферта. Аржентинският полузащитник иска отново да работи с Мареска, но клубът от "Етихад" не е склонен да удовлетвори финансовите изисквания на лондончани.

В същото време Манчестър Сити е в напреднали преговори с Тотнъм за продажбата на Савиньо и Омар Мармуш. Очаква се общата стойност на двете сделки да надхвърли 140 милиона паунда. Наскоро Мареска намекна, че и двамата играчи обмислят бъдещето си поради липсата на достатъчно игрово време през миналия сезон.

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