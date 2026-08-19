Рома обяви трансфер, който може да стане най-скъпият в клубната история

От Рома официално обявиха привличането на атакуващия халф Родриго Мора. “Вълците” платиха 25 млн. евро за 50% от правата на 19-годишния играч, като имат правото догодина да купят и останалите 50% за същата сума. Ако това стане, португалецът ще се превърне в най-скъпото попълнение в клубната история. Настоящият рекорд се държи от Патрик Шик за 42 млн. евро от Сампдория през 2018 година.

Договорът на Мора е за следващите пет години, като той си избра да носи фланелката с №86. Любопитното е, че това беше единственият номер, който не беше носен от нито един футболист в досегашната история на Рома. Младият талант е продукт на школата на Порто и успя да натрупа 80 мача за първия състав на клуба, в които се отчете с 16 гола и 6 асистенции. Освен това той е младежки национал на Португалия, като има 7 двубоя с 4 попадения и 2 голови паса.

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