Ван Бомел: Резултатът не казва всичко за мача

Белгия водеше в резултата срещу Франция на „Стад дьо Франс“ до 76-ата минута, но допусна пълен срив в заключителния четвърт час и отстъпи с 1:4. Домакините обърнаха развоя благодарение на силните включвания от резервната скамейка на Дезире Дуе, Раян Шерки и най-вече Майкъл Олисе. Крилото на Байерн (Мюнхен) наниза две бързи попадения в края на срещата за убедителния успех на "петлите".

Въпреки тежкото поражение в Париж, наставникът на белгийците Марк ван Бомел предпочете да акцентира върху положителните страни в играта на своя тим:

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„Както и в предишния мач в Брюксел, бяхме напълно равностойни. През първите десет минути бяхме колебливи, но след това излязохме отлично от тяхната преса и отбелязахме страхотно попадение. Ромео Лавия отново изигра забележителен мач. На неговата възраст той е далеч по-добър футболист, отколкото бях аз. Той е бъдеща световна звезда и ако не се наложи в Челси, със сигурност ще го направи на друго място", каза Ван Бомел.

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„Не бива да оценяваме представянето си единствено през цифрите на таблото. Казах същото и на футболистите в съблекалнята. Жалко е за начина, по който изпуснахме контрола в последните петнадесет минути, но в два поредни двубоя се противопоставихме успешно на Франция за дълги периоди, а освен това изиграхме много силни срещи с Италия и Турция. Вижда се възходяща линия в нашето развитие. Въпрос на време е да надвием някой от топ отборите. След две години ни предстои Европейско първенство и именно там трябва да излизаме победители от такива завързани битки", добави бившият нидерландски национал.

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Снимки: Imago