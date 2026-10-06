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Салемакерс е заплашен от нова операция

  • 6 окт 2026 | 02:40
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Салемакерс е заплашен от нова операция

Ръководството на Милан обяви тревожни новини относно състоянието на Алексис Салемакерс. Белгийският национал ще премине през допълнителни прегледи при специалист, като съществува сериозна вероятност да се наложи нова хирургическа интервенция на десния му глезен, който вече бе опериран през 2024 година.

Медицинските изследвания, направени през уикенда, са показали, че глезенът на крилото е загубил стабилност именно в зоната на предишната операция. През септември 2024 г. фланговият футболист претърпя интервенция заради фрактура на медиалния малеол, а сега предстои да се вземе окончателно решение за най-правилния курс на лечение.

Салемакерс се контузи на тренировка
Салемакерс се контузи на тренировка

Най-вероятният сценарий е Салемакерс отново да се подложи на операция за укрепване на ставата, което би означавало дълго отсъствие от игра. Ситуацията е изключително неприятна за белгиеца, който тъкмо правеше опити да се наложи отново в състава на гранда от Милано след преотстъпванията си в Болоня и Рома.

Това е втори сериозен здравословен проблем за „росонерите“ в рамките на броени часове. По-рано стана ясно, че Первис Еступинян е напуснал лагера на националния отбор на Еквадор заради контузия на вътрешната странична връзка на лявото коляно, получена по време на ангажиментите му с държавния тим.

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Снимки: Gettyimages

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