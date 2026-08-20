Новата перла на Рома: Възхищавам се на Дибала, с Гасперини лесно ще се сработим

Новото попълнение на Рома Родриго Мора не скри радостта си, че вече е футболист на"вълците" и призна, че съотборникът му Пауло Дибала е негов идол.

„Джалоросите“ плащат 25 млн. евро на Порто сега, като португалският клуб ще получи и 50% от бъдеща продажба. Другата половина от правата на играча може да бъде откупена следващото лято срещу още 25 млн. евро.

Рома обяви трансфер, който може да стане най-скъпият в клубната история

„Искам да благодаря на Рома и Порто“, заяви Мора пред официалните медийни канали на клуба.



"Много съм щастлив да бъда тук, благодаря на феновете за подкрепата, която ми показаха на летището. Честно казано, много съм щастлив и се надявам да направя страхотен сезон", продължи младокът.

„Израснах, гледайки Дибала, и сега възможността да играя до него е толкова удовлетворяваща за мен. Нямам търпение да го опозная. Мисля, че основната ми сила е да се освобождавам от противници в сложни ситуации", обясни португалецът.

„Без съмнение, аз също съм много нетърпелив да работя с Гасперини. Мисля, че той наистина харесва играчи с номер 10, а аз също обичам да играя на тази позиция, така че смятам, че ще се разбираме добре“, добави Мора.

„Вече съм играл на "Олимпико" с Порто и бях толкова впечатлен от феновете, те са много страстни и шумни. Бях поразен от шума, който вдигаха. Беше труден мач и Рома спечели, но не можех да забравя тези привърженици", коментира халфът.

„Все още не съм имал възможността да играя в Шампионската лига и знам, че съм още млад, но това винаги е било моя мечта и цел. Много съм щастлив и нямам търпение да играя в този турнир с Рома", каза още Родриго Мора.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google