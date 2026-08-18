Родри на сбогуване: Манчестър оформи целия ми живот

Испанският полузащитник Родри се обърна към привържениците на Манчестър Сити с прочувствено видеообръщение по повод трансфера си в Барселона. В него той изразява своята благодарност и споделя най-скъпите си спомени от седемгодишния си престой на „Етихад“, в който изигра 298 мача и спечели 13 трофея. Ето какво гласи то:

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„Скъпи фенове на Сити, открих, че сбогуването е едно от най-трудните неща в живота, но ще опитам. Трудно е да намеря думи, с които да изразя колко много благодарност, любов и подкрепа получихме аз и моето семейство през всичките тези години. Спомням си как се чувствах, когато пристигнах, подписвайки с великия Манчестър Сити. Беше момент на чисто вълнение: „Уау, ще играя с Кевин, Агуеро, Силва, Бернардо, Джон и много други“. Не можех да спра да се усмихвам. А след това Пеп, който чакаше да ме научи на всичко от първия ден. Пеп, сега мога да ти кажа, че не можех да побера всички тези тактики в главата си.“

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Но в мен изникна въпрос: „Ще можем ли да се справим с всички тези очаквания през следващите години?“. Мисля, че времето отговори на този въпрос. Знаех, че идвам в топ отбор, но никога не съм си мислил, че ще успеем да създадем наследството, което оставихме – спечелените трофеи, феновете по целия свят, любовта и уважението. Дадохме пример, който да вдъхнови следващите поколения не само заради успеха, но и заради начина, по който го постигнахме. А феновете бяха с нас на всяка крачка.

A personal message from Rodri. pic.twitter.com/CAYWYDzhK7 — Manchester City (@ManCity) August 18, 2026

„В съзнанието ми изникват много невероятни моменти. Първият ми трофей със Сити, още в първия ми мач. Головете в последната минута, като този срещу Арсенал като гост. Голът срещу Вила, с който спечелихме Висшата лига, когато изглеждаше толкова трудно. Голът за спечелването на Шампионската лига, която всички толкова много искахме. Невероятното посрещане, което ми организирахте след „Златната топка“. Не можете да си представите колко съм горд, че съм първият играч, спечелил тази награда с небесносинята фланелка. Написването на история с требъла, с четирите поредни титли. Видяхме неща, които те никога няма да видят.“

💙👋🏼 Rodri’s letter to Manchester City fans.



Dear City fans, I found that saying goodbye is one of the most difficult things in life but I am going to try. It’s hard to find the words to express how much gratitude, love and support me and my family have experienced all these… pic.twitter.com/BUYZUTHFaJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2026

„И в лошите моменти вие никога не ме разочаровахте. В първия ми ден обратно на терена осъзнах колко много ме обичате и разбрах колко специални са тези фенове. Сити не ме изгради само като играч. Изгради ме и като човек. Видях брат ми да се дипломира в Манчестърския столичен университет. Видях приятелката си да работи за Националната здравна служба. Манчестър оформи целия ми живот.“

A moment we will never forget 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/SOwKnsC2B9 — Manchester City (@ManCity) August 18, 2026

„Никога няма да забравя излизането на терена, виждайки море от синьо да пее „на, на, на, на… СИТИ“, карането на скутера ми в града за кафе, разходките из парковете, слушайки Оейзис, и вечния страхотен дъжд на Манчестър. Така че, фенове на Сити, време е да се сбогуваме. Благодаря на клуба, на феновете, на персонала и на моите съотборници. Това пътуване нямаше да е същото без вас, сърцето ми винаги ще бъде синьо.“

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Снимки: Gettyimages