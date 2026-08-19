Манчестър Сити продаде Райндерс за повече от 60 милиона

Манчестър Сити продаде Тижани Райндерс за 61 милиона евро на клуба от Саудитска Арабия Ал-Кадсия. 28-годишният халф игра за "гражданите" само един сезон. Той пристигна на "Етихад" миналото лято и записа 50 мача, в които вкара седем гола.

Ман Сити привлече Райндерс от Милан за около 55 милиона евро. Сега "росонерите" ще получат 14 милиона като част от тази сделка. В новия си клуб Райндерс ще играе под ръководството на Брендън Роджърс. Ал-Касдия прави мощна селекция, след като това лято привлече и Матео Ретеги.

Tijjani Reijnders has joined Al Qadsiah on a permanent deal, subject to international clearance.



All the best, @T_Reijnders 🩵 pic.twitter.com/A11q2S0Vce — Manchester City (@ManCity) August 19, 2026

"Имах невероятната привилегия да играя за Манчестър Сити и се наслаждавах на всяка една минута, прекарана тук, заяви халфът. - Още от пристигането ми всички в клуба - играчи, треньори и персонал, ме накараха да се чувствам добре дошъл и част от семейството на Манчестър Сити. Бих искал също така да благодаря специално на феновете на Сити, които бяха толкова сърдечни и подкрепящи както към мен, така и към моето семейство. Да бъда част от отбора, който спечели два толкова специални трофея миналия сезон, беше невероятно преживяване и постижение, което ще ценя завинаги. Въпреки че си тръгвам, Манчестър Сити винаги ще има специално място в сърцето ми."

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Снимки: Gettyimages