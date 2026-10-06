Селекционерът на Украйна: Не заслужавахме да загубим

Селекционерът на националния отбор на Украйна Андреа Малдера сподели впечатленията си след драматичната загуба с 1:2 от Унгария в двубой от четвъртия кръг на груповата фаза в Лигата на нациите.

„Разочаровани сме, тъй като днес определено не заслужавахме да загубим. Смятам, че се представихме на ниво, особено като се има предвид големият брой дебютанти в състава. Всички се раздадоха максимално на терена, но е необходимо да се научим да контролираме по-добре заключителните минути на срещите“, коментира специалистът.

Малдера обърна специално внимание и на второто попадение във вратата на тима си: „Искам да изгледам отново ситуацията при втория гол. Това е опит, който трябва да натрупаме, за да реагираме по-уверено в толкова сложни моменти. Тук става въпрос по-скоро за емоции, отколкото за тактически или технически грешки.“

Унгарците взеха сладък реванш от Украйна

Треньорът се спря и на ниската резултатност на украинците, които имат едва два гола в четири мача: „Понякога е трудно да се намери логично обяснение за подобна статистика. Ударихме греди, създадохме и други опасни положения. Крайният резултат, разбира се, е важен, но днес целта беше и да оценим качествата и изявите на отделните футболисти.“

„В отбора има отличен колективен дух и вървим по правилния път. За да побеждаваме редовно, трябва да израстваме и да ставаме по-силни. В същото време видяхме нови играчи, които определено могат да бъдат от полза на представителния тим в бъдеще“, обобщи Малдера.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago