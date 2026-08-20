Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Деко: Много ще е трудно да намерим заместник на Левандовски

Деко: Много ще е трудно да намерим заместник на Левандовски

  • 20 авг 2026 | 02:24
  • 363
  • 0

Спортният директор на Барселона Деко коментира намеренията на ръководството на „блаугранас“ да привлече централен нападател през летния трансферен прозорец. Клубът се раздели с нападателите Феран Торес и Роберт Левандовски, като търси техни заместници.

„Напуснаха ни двама играчи – Феран и Роберт. Можем да заменим Феран с нови попълнения, но да намерим заместник на Роберт е много трудно. Дори и да намериш добър играч, пак е сложно, защото той беше ключова фигура в нашия отбор“, заяви Деко.

Барселона представи отбора, "Камп Ноу" приветства Родри с отворени обятия
Барселона представи отбора, "Камп Ноу" приветства Родри с отворени обятия

„Имаме вътрешни решения, но със сигурност ще предприемем и някои стъпки на пазара. Става въпрос за намирането на най-доброто възможно решение“, допълни бившият португалски национал.

Според последните информации, Барса е напът да се примири, че няма да успее да привлече Хулиан Алварес и ще се насочи към Лаутаро Мартинес.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Наказаха Нуно Мендеш за три мача заради червения картон срещу Ланс

Наказаха Нуно Мендеш за три мача заради червения картон срещу Ланс

  • 19 авг 2026 | 22:58
  • 1000
  • 0
Шампионската лига: Селтик и Бодьо/Глимт взеха добър аванс

Шампионската лига: Селтик и Бодьо/Глимт взеха добър аванс

  • 19 авг 2026 | 23:59
  • 22554
  • 14
Щутгарт продаде сръбски нападател на Брага

Щутгарт продаде сръбски нападател на Брага

  • 19 авг 2026 | 22:48
  • 951
  • 0
Борусия (Дортмунд) подписа дългосрочен договор с национал на Люксембург

Борусия (Дортмунд) подписа дългосрочен договор с национал на Люксембург

  • 19 авг 2026 | 22:41
  • 1234
  • 0
Марсилия ще има нов капитан

Марсилия ще има нов капитан

  • 19 авг 2026 | 22:34
  • 1093
  • 0
Умберто Бетенкурт е новият селекционер на Кабо Верде

Умберто Бетенкурт е новият селекционер на Кабо Верде

  • 19 авг 2026 | 21:26
  • 883
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янев: Показахме, че ЦСКА може да играе европейски футбол, ако някой е имал съмнение

Янев: Показахме, че ЦСКА може да играе европейски футбол, ако някой е имал съмнение

  • 19 авг 2026 | 19:50
  • 25986
  • 132
Левски поднови договора на ключов играч

Левски поднови договора на ключов играч

  • 19 авг 2026 | 20:43
  • 13918
  • 21
Ето как изглежда отвътре стадионът, на който ще играе ЦСКА на о.Крит

Ето как изглежда отвътре стадионът, на който ще играе ЦСКА на о.Крит

  • 19 авг 2026 | 21:55
  • 6361
  • 9
Шампионската лига: Селтик и Бодьо/Глимт взеха добър аванс

Шампионската лига: Селтик и Бодьо/Глимт взеха добър аванс

  • 19 авг 2026 | 23:59
  • 22554
  • 14
Барселона представи отбора, "Камп Ноу" приветства Родри с отворени обятия

Барселона представи отбора, "Камп Ноу" приветства Родри с отворени обятия

  • 19 авг 2026 | 23:17
  • 4436
  • 9
ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

  • 19 авг 2026 | 15:06
  • 32510
  • 191