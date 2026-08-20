Деко: Много ще е трудно да намерим заместник на Левандовски

Спортният директор на Барселона Деко коментира намеренията на ръководството на „блаугранас“ да привлече централен нападател през летния трансферен прозорец. Клубът се раздели с нападателите Феран Торес и Роберт Левандовски, като търси техни заместници.

„Напуснаха ни двама играчи – Феран и Роберт. Можем да заменим Феран с нови попълнения, но да намерим заместник на Роберт е много трудно. Дори и да намериш добър играч, пак е сложно, защото той беше ключова фигура в нашия отбор“, заяви Деко.

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„Имаме вътрешни решения, но със сигурност ще предприемем и някои стъпки на пазара. Става въпрос за намирането на най-доброто възможно решение“, допълни бившият португалски национал.



Според последните информации, Барса е напът да се примири, че няма да успее да привлече Хулиан Алварес и ще се насочи към Лаутаро Мартинес.

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