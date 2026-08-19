Моуриньо: Родри имаше съмнения, които породиха съмнения и в мен

Жозе Моуриньо разкри, че лично е говорил с Родри няколко пъти, но е усетил съмнения в испанеца, което е разколебало и самият специалист относно това дали иска да привлече носителя на “Златната топка” в Реал Мадрид. В крайна сметка световният шампион с Испания избра да продължи кариерата си в Барселона.

Ето какво каза през “Ел Чирингито” Моуриньо по темата за проваления трансфер на Родри на “Сантиаго Бернабеу”:

“Не, Родри няма да ми липсва. Имаме решения, имаме качество, имаме играчи, които може би са оценявани за това, което са правили досега, но ми харесва да мисля, че имам способността да правя футболистите по-добри. Утре един играч може да бъде по-различен от това, което представлява днес.

Да, говорих няколко пъти с него и Реал му направи много добра оферта. Мисля, че клубът има много добри отношения с Манчестър Сити. Клубът се свърза с Родри и му направи голяма оферта, без да е започвал разговори със Сити. Родри имаше съмнение, а неговите съмнения създадоха съмнения и у мен. Той е изключителен играч и беше много коректен с нас, не мога да кажа нищо лошо. Но Реал Мадрид е от такова измерение, че не може да има футболисти, които се замислят. Свързваш се с него и играчът веднага те пита: “Кога трябва да тръгна?”. Това е концепцията. Родри беше много коректен с нас. Пожелавам му успех”, заяви Моуриноьо.

Родри: Решението беше тежко, но Барса беше първият ми избор

Запитан дали това развитие с трансфера на Родри се представя като победа на Барселона над Реал Мадрид, Специалния отговори: “Победите са на терена. И спечелените титли”.

Моуриньо разкри и какво е казал на Винисиус преди бразилецът да подпише своя нов договор с клуба: “Не, не е благодарение на мен. Винисиус е влюбен в Реал Мадрид. Аз просто му казах: „Вини, къде искаш да отидеш? Бил си сам в Бразилия и познаваш само Реал Мадрид. Когато си тръгнеш, тогава ще разбереш какво е Реал Мадрид. Не си тръгвай, не си струва”. Мисля, че това, което е почувствал, виждайки как отборът расте, му е дало важно усещане. Имаме много качество”.

🚨⚪️ José Mourinho: “I called Vini Jr and told him: Vini, where do you want to go? You ONLY know Real Madrid”.



“When you leave, then you’ll know what Real Madrid is. DON’T GO”.



“It’s NOT worth it!”, reveals to @elchiringuitotv. pic.twitter.com/xsRKngi1Tc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026

Специалния добави, че лично за него трансферният прозорец вече е затворил и той не иска нови играчи, въпреки че според испанските медии държи на привличането на нов дефанзивен полузащитник.

"Не казвам, че няма да има повече трансфери, защото пазарът е отворен, но ако ме питате директно дали е затворен за мен - да, затворен е.”

💣 MOURINHO, en EXCLUSIVA sobre RODRI con @jpedrerol:



👐 "Las DUDAS que tuvo para venir al MADRID... me crearon DUDAS A MÍ".



🤍 "Si el Madrid te llama, tienes que decir: '¿cuándo tengo que ir?'" pic.twitter.com/HKuUZ75kHi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 19, 2026

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Снимки: Imago